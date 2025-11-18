Genoa, da oggi testa al Cagliari: partitelle alla ripresa a Pegli. Presenti Blazquez e Lopez

Applausi. Dalla squadra ai tifosi, dai tifosi alla squadra. Il Genoa apre le porte del "Signorini" di Pegli per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Cagliari. Il match della Unipol Domus aprirà un trittico di gare abbordabili per gli uomini di Daniele De Rossi (Verona e Udinese gli altri due avversari del Grifone) nella lotta per non retrocedere. Centinaia di sostenitori hanno raggiunto il quartier generale rossoblù per assistere alla seduta pomeridiana di Leali e compagni a cui hanno partecipato anche i primi giocatori di rientro dagli impegni con le Nazionali.

Blazquez e Lopez presenti

Ad osservare l'allenamento a bordo campo è presente anche la dirigenza. A partire dal CEO Andres Blazquez e il COF Diego Lopez che hanno assistito alla ripresa dei lavori della squadra.

La seduta

Dopo un riscaldamento la squadra si è cimentata in esercizi basati sulla tecnica con il gruppo diviso in due squadre da nove giocatori ciascuna impegnato in una partitella ad alta intensità con il gol realizzabile solo all'interno di porticine. Alla fine poi una partitella a campo ridotto con le porte regolari. Gli arancioni erano Gronbaek, Vitinha, Frendrup, Colombo, Sabelli, Martin, Nsingi e Celik mentre senza pettorine erano Marcandalli, Masini, Carboni, Thorsby, Ekhato, Lafont, Doucuré e Stanciu.