TMW Genoa, al termine dell'allenamento a porte aperte De Rossi e la squadra firmano autografi

È andato in scena oggi il primo allenamento della settimana per il Genoa di Daniele De Rossi, con i giocatori rossoblù che hanno iniziato a preparare la trasferta di Cagliari in programma sabato alle 15. Una seduta che per l'occasione è stata aperta a tutti i tifosi del Grifone.

Alcune centinaia di tifosi erano presenti sugli spalti a Pegli per assistere all'allenamento a porte aperte, riservando applausi e cori per i giocatori in campo. Al termine della seduta, De Rossi assieme alla squadra si è intrattenuto con gli stessi tifosi per firmare autografi (guarda le immagini di TMW).

Seguono aggiornamenti da Pegli.