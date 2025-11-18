TMW
Genoa, al termine dell'allenamento a porte aperte De Rossi e la squadra firmano autografi
TUTTO mercato WEB
È andato in scena oggi il primo allenamento della settimana per il Genoa di Daniele De Rossi, con i giocatori rossoblù che hanno iniziato a preparare la trasferta di Cagliari in programma sabato alle 15. Una seduta che per l'occasione è stata aperta a tutti i tifosi del Grifone.
Alcune centinaia di tifosi erano presenti sugli spalti a Pegli per assistere all'allenamento a porte aperte, riservando applausi e cori per i giocatori in campo. Al termine della seduta, De Rossi assieme alla squadra si è intrattenuto con gli stessi tifosi per firmare autografi (guarda le immagini di TMW).
Seguono aggiornamenti da Pegli.
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
2 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Quali obiettivi per il Milan? Tare: "Sarei un bugiardo se dicessi di non volere Scudetto o Champions"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile