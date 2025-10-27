TMW Genoa, Sucu sul mercato di gennaio: "Faremo ciò che è necessario per rimanere in A"

A margine dell'assemblea degli azionisti del Genoa, il presidente del Genoa Dan Sucu ha parlato anche della sua squadra soffermandosi sul tecnico Vieira e poi parlando anche della situazione legata al mercato di gennaio quando verranno fatti nuovi innesti per rinforzare l'organico:

A gennaio farete innesti?

"Abbiamo sempre modo di parlare insieme al nostro direttore sportivo e quando ci saranno aspetti di cui parlare lo faremo. C’è sempre la disponibilità di trovare un modo per arrivare al nostro obiettivo".

Siete al lavoro per il rinnovo di Ottolini?

"Noi lavoriamo con lui, non ho mai sentito che la sua attenzione sia calata. Noi abbiamo un contratto come minimo fino a fine anno, parliamo di rinnovarlo e non vedo un problema. Il calcio è pieno di problemi. Cerco di non inventarne“.

Ci saranno possibili acquisti sul mercato?

"Siamo in una società di calcio, possiamo fare acquisti e cessioni. Faremo ciò che è necessario per rimanere in A. Parliamo con l’allenatore. Il primo obiettivo è quello sportivo. Noi a gennaio abbiamo già comprato un paio di giocatori pensando alle vendite dell’estate, non sono stati venduti necessariamente dei giocatori. La squadra è più forte adesso".

Vieira le parla di tattica?

"Mi fa piacere se Vieira mi parla di tattica. Se succede per me è un regalo. Sono convinto che abbiamo una squadra buona e un allenatore molto buono".

