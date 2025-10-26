Genoa, a pranzo con il Toro: Sucu con la squadra e Vieira ritrova Messias fra i convocati

Alla ricerca della prima vittoria in campionato. Il Genoa scenderà in campo oggi all'ora di pranzo contro il Torino di Marco Baroni per la conquista dei tre punti e rimediare alla partita opaca contro il Parma di domenica scorsa. Una gara difficile contro un avversario qualitativo e capace di mettere in difficoltà (e battere) squadra come la Roma e il Napoli. Ma allo stesso tempo ha palesato alcune lacune in difesa che lo hanno portato ad incassare qualche rete di troppo. Opportunità che vanno sfruttate se si vuole portare a casa un risultato positivo.

Sucu con la squadra

E al fianco della squadra in quel di Torino ci sarà anche il numero uno Dan Sucu. Il presidente rossoblù ha raggiunto la squadra nel ritiro per starle accanto in questo momento di difficoltà. Un segno di vicinanza da parte del numero uno che resterà poi a Genova fino alla sfida di mercoledì sera a Marassi contro la Cremonese, visto che lunedì ci sarà anche l'assemblea degli azionisti.

Messias convocato

Sul campo invece potrebbero esserci diverse variazioni negli interpreti ma la novità è il recupero di Junior Messias. Rientrato in gruppo nei giorni scorsi, il fantasista brasiliano è stato convocato da Vieira per la gara delle 12.30. L'ex Milan andrà in panchina ma potrebbe essere anche chiamato in causa a gara in corso per dare una mano.