Genoa, Vieira: "Troppe rimonte subite? Aspetto mentale. Uscire da questo momento con unità"

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato del match di domani contro la Cremonese: "Quando prepariamo la partita teniamo tutto in considerazione, aspetto mentale e fisico. C’è ancora tempo per alcuni giocatori di recuperare ma abbiamo riflettuto su tutti gli aspetti: tattico, mentale e fisico".

Tornerete al “Ferraris” dopo i fischi del finale col Parma. Quel finale lì può essere uno sprono in più?

"Quello che vogliamo fare è vincere per i tifosi. Anche a Torino erano in 3000. Noi in campo dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per dare loro energia. Questa vittoria la meritano anche loro ed è per questo che noi siamo determinati a fare la partita per dare a loro questa sensazione di vittoria".

A Marassi non avete ancora mai segnato in campionato mentre in trasferta siete spesso stati rimontati. Hai pensato a qualcosa per ovviare a questo problema?

"In entrambe le situazione c’è l’aspetto mentale di mezzo. La cosa di cui sono sicuro è che c’è la voglia di far bene. Dobbiamo gestire questo momento emozionale e dobbiamo imparare da questo errore che abbiamo commesso. E per questo per imparare dobbiamo sbagliare ma questa settimana ho visto un gruppo unito con il presidente e il direttore vicini. E con unità possiamo far passare questo momento".

Leggi la conferenza stampa di Patrick Vieira