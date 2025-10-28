Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Genoa, Vieira: "Troppe rimonte subite? Aspetto mentale. Uscire da questo momento con unità"

Genoa, Vieira: "Troppe rimonte subite? Aspetto mentale. Uscire da questo momento con unità"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:00Serie A
Andrea Piras

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato del match di domani contro la Cremonese: "Quando prepariamo la partita teniamo tutto in considerazione, aspetto mentale e fisico. C’è ancora tempo per alcuni giocatori di recuperare ma abbiamo riflettuto su tutti gli aspetti: tattico, mentale e fisico".

Tornerete al “Ferraris” dopo i fischi del finale col Parma. Quel finale lì può essere uno sprono in più?
"Quello che vogliamo fare è vincere per i tifosi. Anche a Torino erano in 3000. Noi in campo dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per dare loro energia. Questa vittoria la meritano anche loro ed è per questo che noi siamo determinati a fare la partita per dare a loro questa sensazione di vittoria".

A Marassi non avete ancora mai segnato in campionato mentre in trasferta siete spesso stati rimontati. Hai pensato a qualcosa per ovviare a questo problema?
"In entrambe le situazione c’è l’aspetto mentale di mezzo. La cosa di cui sono sicuro è che c’è la voglia di far bene. Dobbiamo gestire questo momento emozionale e dobbiamo imparare da questo errore che abbiamo commesso. E per questo per imparare dobbiamo sbagliare ma questa settimana ho visto un gruppo unito con il presidente e il direttore vicini. E con unità possiamo far passare questo momento".

Leggi la conferenza stampa di Patrick Vieira

Articoli correlati
Genoa, Vieira: "Cremonese squadra solida con giocatori di qualità. Pronti a dare... Genoa, Vieira: "Cremonese squadra solida con giocatori di qualità. Pronti a dare il massimo"
"Abbiamo fiducia in Vieira". Il tecnico del Genoa: "Fanno piacere le parole di Sucu"... "Abbiamo fiducia in Vieira". Il tecnico del Genoa: "Fanno piacere le parole di Sucu"
Genoa, Vieira: "Non voglio trovare alibi. Con la Cremonese vincere per i nostri tifosi"... Genoa, Vieira: "Non voglio trovare alibi. Con la Cremonese vincere per i nostri tifosi"
Altre notizie Serie A
Cassano attacca: "Allegri e Mou, chi se ne frega dei trofei". Poi parla di Tudor... Cassano attacca: "Allegri e Mou, chi se ne frega dei trofei". Poi parla di Tudor e Spalletti
Lecce e Napoli si studiano: 0-0 dopo i primi 45', poche occasioni da rete Lecce e Napoli si studiano: 0-0 dopo i primi 45', poche occasioni da rete
Domani Como-Hellas Verona, i convocati di Fabregas: torna dopo la squalifica Rodriguez... Domani Como-Hellas Verona, i convocati di Fabregas: torna dopo la squalifica Rodriguez
Multe e reclusione: cosa prevede la legge anti-Inter (e non solo) proposta da Lotito... Multe e reclusione: cosa prevede la legge anti-Inter (e non solo) proposta da Lotito
Domani Roma-Parma, i convocati di Gasperini: sempre out Angelino, c'è Ferguson Domani Roma-Parma, i convocati di Gasperini: sempre out Angelino, c'è Ferguson
Pagliuca: "Ho vissuto Calciopoli e vi dico che non c'è nessun complotto anti-Bologna"... Pagliuca: "Ho vissuto Calciopoli e vi dico che non c'è nessun complotto anti-Bologna"
Lazio, a gennaio quattro possibili partenti. E in entrata occhi su Ilic e Martin Lazio, a gennaio quattro possibili partenti. E in entrata occhi su Ilic e Martin
Domani Inter-Fiorentina, i convocati di Pioli: dopo l'esordio di domenica, fuori... Domani Inter-Fiorentina, i convocati di Pioli: dopo l'esordio di domenica, fuori Sabiri
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
1 Shock a Milano, La Repubblica: "Martinez ha investito e ucciso un anziano in carrozzina"
2 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
3 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: David con Conceiçao e Yildiz a supporto
4 Juventus, finito l'incontro Comolli-Spalletti. E intanto Modesto ha visto Palladino
5 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 9^ giornata LIVE: Gimenez più di Nkunku. Pio Esposito titolare
Immagine top news n.1 Juventus, finito l'incontro Comolli-Spalletti. E intanto Modesto ha visto Palladino
Immagine top news n.2 Rocchi a Open VAR: "Su Di Lorenzo non è rigore". L'errore più grave è dell'assistente
Immagine top news n.3 Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro coi bianconeri
Immagine top news n.4 Spalletti: "Sarà fortunato chi sostituirà Tudor. Sono il meno indicato per parlare oggi di Juve"
Immagine top news n.5 Shock a Milano, La Repubblica: "Martinez ha investito e ucciso un anziano in carrozzina"
Immagine top news n.6 Non è una Serie A per bomber. Juve, Milan & Co: nessun "9" ai piani alti della classifica marcatori
Immagine top news n.7 Juve, da Exor altri 30 milioni per il prossimo aumento di capitale. Elkann: "Non vendiamo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.3 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.4 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Dal Canto: "Cittadella, niente trionfalismi ora. Arriverà fra le prime 3-4 in classifica
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti è l'uomo giusto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Inter, corsa Scudetto già a rischio? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cassano attacca: "Allegri e Mou, chi se ne frega dei trofei". Poi parla di Tudor e Spalletti
Immagine news Serie A n.2 Lecce e Napoli si studiano: 0-0 dopo i primi 45', poche occasioni da rete
Immagine news Serie A n.3 Domani Como-Hellas Verona, i convocati di Fabregas: torna dopo la squalifica Rodriguez
Immagine news Serie A n.4 Multe e reclusione: cosa prevede la legge anti-Inter (e non solo) proposta da Lotito
Immagine news Serie A n.5 Domani Roma-Parma, i convocati di Gasperini: sempre out Angelino, c'è Ferguson
Immagine news Serie A n.6 Pagliuca: "Ho vissuto Calciopoli e vi dico che non c'è nessun complotto anti-Bologna"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova-Catanzaro, i convocati di Possanzini: l'unico assente è Mantovani
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, El Kaouakibi salta la sfida col Venezia: lesione alla coscia destra
Immagine news Serie B n.3 Venezia-SudTirol, i convocati di Castori: out El Kaouakibi. Ci sono Veseli e Pecorino
Immagine news Serie B n.4 Spezia-Padova, i convocati di Andreoletti: ancora out Gomez e Baselli. Torna Pastina
Immagine news Serie B n.5 Venezia-SudTirol, i convocati di Stroppa: ancora out Compagnon e Duncan
Immagine news Serie B n.6 Cesena-Carrarese, i convocati di Mignani: nessuna novità rispetto al SudTirol
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Giudice Sportivo: due turni per Zagnoni del Carpi, quattro fermati per una giornata
Immagine news Serie C n.2 Dal Canto: "Cittadella, niente trionfalismi ora. Arriverà fra le prime 3-4 in classifica
Immagine news Serie C n.3 Picerno, idea per la difesa: nel mirino De Santis, Gonnellie Benedetti. Spunta anche Manetta
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, c'è il rinnovo per il centrocampista Bassi: ha firmato fino al '28 con opzione
Immagine news Serie C n.5 Okaka: "Grazie Ravenna, avevo deciso di smettere. Due anni senza calcio, è stata dura"
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, Milanese l'uomo del derby: "Voglio altre serate così, per la squadra e per i tifosi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia-Brasile, le formazioni ufficiali: Piemonte-Cantore in avanti. Soffia e Tomaselli dal 1°
Immagine news Calcio femminile n.2 Schroffenegger sul collasso polmonare: "Temevo un infarto. Bisogna parlare di più di certe cose"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia all'esame del Brasile: per sfatare un tabù e iniziare a guardare al Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Domani Italia-Brasile al Tardini: già 3500 biglietti venduti. Nell'intervallo canta Carl Brave
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando tornerà nel '28"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Oliviero: "Non immagino di essere una veterana. Ogni gara è come fosse la prima"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…