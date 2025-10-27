Pisa, si ferma Raul Albiol: per il veterano operazione alla mano. Non sarà un lungo stop
Problemi fisici per Raul Albiol, veterano della difesa del Pisa che si è dovuto sottoporre ad una operazione alla zona della mano, che però non dovrebbe pregiudicarne troppo il futuro e sembra che lo costringerà ad una sola partita di stop, questa del turno infrasettimanale.
Si legge nel report medico ufficiale pubblicato dal club toscano: "Il Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Raul Albiol è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla mano sinistra. L’intervento, eseguito dall’equipe del dottor Alberto Guardioli, si è reso necessario per la frattura scomposta del quinto metacarpo accusata dal difensore nel primo tempo della gara giocata venerdì scorso al “Meazza” contro il Milan. L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore riprenderà il lavoro sul campo, con un tutore protettivo, già nei prossimi giorni".
Difficile, leggendo il report, che Albiol possa essere disponibile per la prossima di campionato del Pisa, impegnato giovedì sera contro la Lazio, mentre appare più plausibile l'idea di poterlo rivedere in campo domenica prossima per la trasferta sul campo del Torino.
