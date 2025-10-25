Problema di ruolo per Koopmeiners? Vaciago: "Tudor si è messo in testa di risolverlo"

Il direttore del quotidiano Tuttosport Guido Vaciago, nel corso del suo fondo, ha parlato del centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners: "Chi, nell’estate 2024, pensava che Koopmeiners fosse un pessimo affare per la Juventus alzi la mano". Apre così l'editoriale dedicato al giocatore arrivato dall'Atalanta due estati fa e non ancora sbocciato in bianconero."Da un anno a questa parte, però, ci si chiede, senza trovare risposta, cosa diavolo gli sia successo. I tentativi di rianimazione calcistica di Koopmeiners sono stati molteplici e, finora, completamente inutili".

Da capire se sia un problema di posizione in campo con "Tudor si è messo in testa di risolverlo, perché potrebbe mettersi sul petto una medaglia da sessanta milioni di euro, ma sopratutto per puro istinto di sopravvivenza: in una rosa che non è proprio un concentrato di fuoriclasse, avere o non avere il vero Koopmeiners fa una differenza micidiale".

"Assegnargli un ruolo stabile - ha concluso Guido Vaciago nel suo fondo - evitando gli sballottamenti tattici degli ultimi dodici mesi, potrebbe essere una buona strada o, se non altro, sembra avere una logica. Il problema è quanto ci metterà a rinascere, perché alla Juve il tempo stringe e il posto fisso non è garantito a nessuno".