TMW Parma, buone notizie per Cuesta: il punto sulle condizioni di Oristanio e Almqvist

Il Parma sorride nella settimana del ritorno in campo della Serie A dopo la sosta. Secondo quanto raccolto da TMW, Gaetano Oristanio ha svolto parte della seduta con il resto del gruppo e l'obiettivo è quello di averlo a disposizione a Verona per il match contro l'Hellas. Stesso discorso per Pontus Almqvist, malgrado non si hanno ulteriori notizie riguardo al problema alla caviglia di cui stava soffrendo.

In carriera l'italiano vanta 62 presenze e 8 gol con il Volendam, 37 incontri e 3 reti con il Venezia, 27 gettoni e 2 centri con il Cagliari, 4 apparizioni con il Parma, 36 sfide e 7 gol con l'Inter Under 19, 17 partite e 5 reti con l'Under 17 dei nerazzurri e 6 gare e 3 centri in Youth League.

Lo svedese invece ha collezionato 39 presenze e 3 gol con il Rostov, 37 incontri e una rete con il Parma, 32 gettoni e 3 centri con il Lecce, 30 sfide e 5 gol con il Pogon Szczecin, 30 partite e 5 reti con il Norrkoping, 22 gare e 11 centri con l'Under 21 del Norrkoping, 9 presenze con l'Utrecht, 6 incontri e 2 gol con il Sylvia, 4 gettoni con il Varbergs Bols e infine un'apparizione e una rete con l'Utrecht Under 21.