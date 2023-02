Le pagelle di Inzaghi: dalle stelle alle stalle? I cambi non convincono

L'Inter cade a Bologna e si fa raggiungere dal Milan al secondo posto in classifica. Simone Inzaghi finisce sul banco degli imputati come spesso accade ai tecnici quando arrivano così tante sconfitte in una stagione: "La settima sconfitta in campionato è un capo d'accusa anche per lui - scrive La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge - L'Inter si fa schiacciare a lungo e prende gol per i suoi errori". Il Corriere dello Sport invece sottolinea che la sua Inter "manca di brillantezza" e che il primo tempo è "completamente da dimenticare". Poi critica il tecnico perché "i cambi qualche perplessità la lasciano" e aggiunge che "paga di nuovo probabilmente sia a livello fisico che mentale il mercoledì intenso di Champions". Molto critico anche Tuttosport: "La fama di squadra copetera è un boomerang contro le piccole in campionato. In più, come con la Samp, manca un piano B per cambiare il corso degli eventi". L'Interista è ancora più duro: "Un disastro inenarrabile. Dopo un primo tempo insufficiente, la sua Inter prova a ribaltare il discorso nella ripresa. Ma con poca cattiveria, altrettanto meno idee e una condizione fisica precaria (complice la gara col Porto) è davvero dura". Infine la valutazione di TMW: "Dalle stelle alle stalle? Ennesimo ko in trasferta, ennesimo passo falso dopo la Champions. Non ci si può rilassare un secondo, quando il brutto sembra alle spalle ecco che l'Inter inciampa di nuovo. Qualche responsabilità specifica - quel centrocampo non convince a cospetto della mobilità bolognese - ma più in generale tanti, troppi interrogativi: lasciamo perdere lo scudetto, rimette in discussione il biglietto per il treno Champions".

I voti

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

L'Interista: 5