Una Scozia all'italiana: Bowie da impazzire, interrompe il digiuno di gol. Su assist di Gilmour

La scoppola presa contro la Svizzera avrebbe potuto lasciare delle scorie nei giocatori della Scozia, invece Andrew Robertson e compagni si sono rialzati a dovere con un 2-0 inferto alla Macedonia del Nord nel terzo turno di UEFA Nations League. La Tartan Army è riuscita a mantenere la porta inviolata in 6 delle sue ultime 7 partite esterne in tutte le competizioni, mentre questa è stata la sua vittoria in trasferta più larga in Nations League dal giugno 2022 (4-1 contro l'Armenia).

Quel dato importante

Il gol d'apertura dell'attaccante del Sassuolo Kieron Bowie, a favore dell'asse "italiano" costruito con Billy Gilmour (Napoli), è valsa la sua prima rete in assoluto per la Scozia e ha interrotto la striscia della Nazionale di 428 minuti senza gol in tutte le competizioni.

I numeri

Analizziamo più da vicino la partita del 24enne scozzese, in prestito con obbligo di riscatto condizionato dall'Hellas Verona. Sette tiri totali nel match di questa sera contro la Macedonia del Nord, di cui 4 nello specchio di porta e uno appunto tramutato in rete decisiva. E da attaccante vero, ricevendo spalle alla porta e lasciando sul posto due avversari con un dribbling secco e un tiro in fondo alla porta da 0.03 xG. Un cecchino.