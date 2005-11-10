Donnarumma si allena con il Giugliano: l'attaccante può presto firmare con i campani

Rinforzo nel reparto avanzato per il Giugliano? Probabilmente sì, soprattutto considerando l'infortunio patito da Roberto Ogunseye, al quale questo pomeriggio i campani hanno dedicato la vittoria maturata sul Barletta in occasione del match dell'8ª giornata del Girone C di Serie C (CLICCA QUI per il punto completo sul sabato di terza serie). Chi è il possibile innesto è presto detto, con i gialloblù si sta infatti allenando lo svincolato Alfredo Donnarumma, che a questo punto potrebbe anche accelerare le operazioni per la firma.

Che a oggi non è immediata, ma di sicuro ci saranno riflessioni più celeri per arrivare alla quadra del tutto e regalare uno svincolato di lusso al tecnico Raffaele Di Napoli. Non resta che attendere.