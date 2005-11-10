Donnarumma si allena con il Giugliano: l'attaccante può presto firmare con i campani
autore
Claudia Marrone
Claudia Marrone
ieri alle 23:49Serie C
autore Claudia Marrone
03.10.2026 23:49Serie C
TUTTOmercatoWEB
© foto di Image Sport
Rinforzo nel reparto avanzato per il Giugliano? Probabilmente sì, soprattutto considerando l'infortunio patito da Roberto Ogunseye, al quale questo pomeriggio i campani hanno dedicato la vittoria maturata sul Barletta in occasione del match dell'8ª giornata del Girone C di Serie C (CLICCA QUI per il punto completo sul sabato di terza serie). Chi è il possibile innesto è presto detto, con i gialloblù si sta infatti allenando lo svincolato Alfredo Donnarumma, che a questo punto potrebbe anche accelerare le operazioni per la firma.
Che a oggi non è immediata, ma di sicuro ci saranno riflessioni più celeri per arrivare alla quadra del tutto e regalare uno svincolato di lusso al tecnico Raffaele Di Napoli. Non resta che attendere.
Altre notizie Serie C
Oggi
21:27 Serie C
Serie C, i risultati parziali dell'8ª giornata: Bari e Potenza avanti, tre match in parità
19:34 Serie C
Serie C, i risultati dell'8ª giornata: Novara last minute, prosegue il volo dello Spezia
18:56 Serie C
Diana non in panchina per la ripresa di Gubbio-Perugia: "Sto bene, solo un giramento di testa"
18:26 Serie C
Serie C, i risultati parziali dell'8ª giornata: Dolomiti avanti, pari tra Reggiana e Spezia
17:40 Serie C
Si cambia anche in casa Folgore Caratese: Belmonte verso l'esonero. C'è Guidi per il post
17:27 Serie CFocus TMW
Focus TMWSerie C 2026/2027, il punto sulle panchine: il Gubbio esonera Di Carlo. E torna Braglia