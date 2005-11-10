Italia, il day after di Francia-Italia: il pari rilancia gli azzurri, ora di nuovo la Turchia

Il giorno dopo Francia-Italia è quello della consapevolezza. Il pareggio per 1-1 allo Stade de France ha dato continuità al percorso degli azzurri, capaci di reagire allo svantaggio firmato da Olise e di trovare il pari con Bastoni. Una prestazione positiva contro una delle squadre più forti del girone, dopo la larga vittoria ottenuta in Turchia. L'Italia di Roberto Mancini resta così in corsa per un posto ai quarti di finale della Nations League: gli azzurri sono terzi con 4 punti, alle spalle di Francia (7) e Belgio (6), con la Turchia ferma a quota zero.

Lunedì la rivincita con la Turchia di Montella

Il risultato di Parigi assume un peso importante anche in vista del prossimo appuntamento. Lunedì l'Italia tornerà infatti in campo al Dall'Ara di Bologna proprio contro la Turchia. Una sfida da non fallire, perché una nuova vittoria permetterebbe agli azzurri di mettersi al riparo dal rischio retrocessione. Per accedere ai quarti, invece, servirà chiudere il girone tra le prime due: dopo la gara di Bologna, il calendario proporrà a novembre la sfida casalinga contro la Francia e poi la trasferta decisiva contro il Belgio a Bruxelles.

Gli azzurri restano in corsa per un posto ai quarti di finale

Il day after lascia dunque indicazioni incoraggianti, ma anche la consapevolezza che il lavoro non è finito. Contro la Francia l'Italia ha mostrato carattere soprattutto nella ripresa, reagendo al gol di Olise e sfiorando anche il colpo del sorpasso nel finale. Donnarumma è stato decisivo in più occasioni, mentre la squadra ha saputo soffrire e restare dentro la partita. Ora l'obiettivo è confermare quanto di buono visto a Parigi contro la Turchia, in una gara che può diventare fondamentale per il futuro degli azzurri nella competizione.