Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 ottobre

INTER, OCCHI IN GERMANIA PER DUE TALENTI. IL DS BACCIN DEVE CHIARIRE I RINNOVI DI TRE PEZZI GROSSI NERAZZURRI, LA JUVENTUS METTE IL BASTONE TRA LE RUOTE PER ALCUNI OBIETTIVI DI MERCATO COMUNI E VICARIO VERSO IL RISCATTO DAL TOTTENHAM. RADAR ATTIVI PER L'EX NAPOLI GUTIERREZ, OCCHIO AL FUTURO DI ADZIC. IL NAPOLI PENSA ALLO SGARBO-DODO DALLA FIORENTINA, PATO DA' L'ASSIST A MILAN E ROMA PER ENDRICK, I ROSSONERI RISPOLVERANO UN VECCHIO NOME DEI TEMPI DI MONCADA.



L'Inter prosegue la ricerca di rinforzi per il proprio reparto difensivo concentrando l'attenzione sui profili di Finn Jeltsch e Chris Richards. La dirigenza nerazzurra ha inviato un proprio osservatore in Germania per seguire da vicino le prestazioni di Jeltsch, promettente classe 2006 dello Stoccarda che ha dimostrato un'eccellente adattabilità sia come centrale che come braccetto destro in una linea a tre; la società milanese avrà peraltro l'occasione di valutarlo nuovamente di persona a novembre nell'incrocio di Champions League a San Siro. Parallelamente, il direttore sportivo Dario Baccin continua a monitorare con interesse Richards, ventiseicenne statunitense in forza al Crystal Palace, anch'egli dotato della medesima flessibilità tattica e legato al club inglese da un contratto in scadenza nel giugno 2027 che potrebbe favorire un'eventuale trattativa.

Comincia a entrare nel vivo la gestione dei rinnovi contrattuali. Tra i primi dossier sul tavolo della dirigenza figurano quelli di Carlos Augusto e Hakan Calhanoglu. Per il brasiliano, legato ai nerazzurri fino al 2028 con un ingaggio attuale di 2,2 milioni di euro, l'entourage punta a un ritocco verso l'alto forte del rendimento mostrato; emblematiche in tal senso le battute dell'agente Giuseppe Riso, che ha lasciato chiaramente intendere come la richiesta di un incremento economico sarà centrale nel prossimo incontro. Sul fronte Calhanoglu (in scadenza nel 2027), la società intende invece proporre un prolungamento rivedendo la struttura dello stipendio: la quota fissa verrebbe ridotta rispetto ai 6,5 milioni attuali, compensandola con l'inserimento di importanti bonus legati agli obiettivi. Piatto forte del futuro sarà infine la situazione di Federico Dimarco: sebbene la volontà comune e il profondo legame costituiscano una solida base di partenza, il confronto si preannuncia più complesso e verrà affrontato in un secondo momento, dopo aver definito le priorità urgenti con l'esterno brasiliano e il regista turco.

Voglia di dare fastidio all'Inter dalle parti della Juventus. In primis potrebbe scattare un derby d'Italia sul mercato per Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone, come profilo futuribile e dal dna italiano. In difesa resta caldo il nome di Michael Kayode (oggi al Brentford e già passato dalle giovanili bianconere), maggiormente per i bianconeri a questo giro. A centrocampo scatta il duello per Alessandro Romano del Cagliari, mentre Luca Lipani del Sassuolo (punto fermo dell'Under 21 di Silvio Baldini) è finito nei radar della Vecchia Signora. Piace tanto a entrambe le big di Serie A il giovane Samuele Inacio, cresciuto nell'Atalanta e trasferitosi al Borussia Dortmund.

Poi c'è il tema Guglielmo Vicario, arrivato in prestito dal Tottenham, che avrebbe convinto pienamente la Juventus grazie alla sicurezza tra i pali, alla capacità di giocare con i piedi e alla personalità mostrata all'interno dello spogliatoio. Dopo aver valutato in estate profili come Alisson, Martinez e Suzuki, alla Continassa sarebbero sempre più orientati a confermare il portiere italiano. A favorire l'operazione c'è anche il costo del riscatto, indicato dalla Gazzetta in circa 8 milioni di euro. Vicario, però, non esclude Palmisani. La Juventus starebbe pensando di muoversi già a gennaio per anticipare la concorrenza sul giovane portiere del Frosinone, protagonista anche con l'Under 21. In prospettiva, i due potrebbero quindi ritrovarsi insieme a Torino.

Già dallo scorso mercato estivo, i bianconeri stanno monitorando con attenzione la situazione sul panorama internazionale con l'obiettivo di aggiungere alla rosa di Luciano Spalletti un esterno mancino. Interessa Miguel Gutierrez, esterno spagnolo di proprietà del Bayer Leverkusen. Ex Napoli passato alle Aspirine proprio nel corso dell'ultima sessione estiva per 30 milioni di euro, per il club tedesco il giocatore è incedibile visto anche l'ottimo avvio di stagione nel nuovo campionato. Solo un'offerta extra large, nell'ottica dei 50-60 milioni di euro, potrebbe far vacillare la squadra tedesca.

Le prestazioni d'alto livello sfoderate da Vasilije Adzic con la maglia del Sassuolo e la brillante doppietta siglata in UEFA Nations League con il Montenegro hanno riacceso i riflettori sul futuro del trequartista classe 2006. I contatti recenti tra i vertici bianconeri e l'entourage del ragazzo hanno confermato come la società intenda mantenerlo al centro del proprio progetto tecnico. La Vecchia Signora vanta una clausola di recompra a proprio favore da 1,7 milioni di euro, a fronte di un prestito per il quale il Sassuolo ha versato 500 mila euro oltre all'assunzione dell'ingaggio. Il piano della Juventus resta quello di riportare Adzic a Torino per valorizzarlo in prima squadra, forte dell'ottimo legame con il giocatore, anche se un fattore determinante per l'esercizio del riscatto sarà rappresentato dalla qualificazione alla prossima Champions League e dalla conseguente sostenibilità finanziaria dell'investimento.

Il futuro del brasiliano Dodo resta avvolto dai punti interrogativi, col giocatore della Fiorentina che dopo un'estate al centro di diverse trattative è rimasto al Viola Park pur vedendosi superare nelle gerarchie sia da Jimenez che da Joao Mario. Il suo contratto resta in scadenza al termine della stagione, con la Fiorentina che però nelle prossime settimane, verosimilmente nella prossima sosta di novembre, vedrà il suo agente per capire margini e possibilità di un rinnovo ponte che possa permettere ai viola di non perderlo a giugno a parametro zero. In tutto ciò c'è da considerare anche il calciomercato di gennaio. Nel caso in cui non dovesse arrivare un accordo sul prolungamento, ecco che in inverno l'addio potrebbe materializzarsi a cifre contenute. Sul brasiliano potrebbe tornare il Napoli, squadra che già si era interessata a lui, così come alcuni club esteri.

Nelle ultime ore era stato Alexandre Pato a dare la traccia, parlando di Endrick, talento brasiliano del Real Madrid: "Credo che debba cambiare, perché è dura per lui giocare a Madrid. So che Cardinale stava provando a portarlo al Milan, ne abbiamo parlato, poi alla fine non si è fatto di nulla. A gennaio? Questo non lo so". Secondo le notizie che circolano in Brasile, proprio il Milan insieme alla Roma saranno le due squadre che si muoveranno con maggiore convinzione per lui già nel prossimo mercato di gennaio. Il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso all'addio al Real Madrid, seppur con la formula del prestito. Da capire se un'operazione alla Mastantuono, quindi in prestito secco, possa interessare a Milan e Roma.

Nonostante il centrocampo del Milan rappresenti attualmente uno dei reparti più folti a disposizione di Ruben Amorim, la dirigenza rossonera ha già iniziato a pianificare il futuro della mediana mettendo nel mirino Yasin Ayari. Seguito da oltre due anni e già monitorato ai tempi della gestione Moncada, il classe 2003 del Brighton si sta imponendo come uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale. A conquistare lo staff di via Aldo Rossi è soprattutto la sua spiccata versatilità tattica. L'operazione non si preannuncia tuttavia semplice sotto il profilo economico: sebbene il suo contratto scada nel 2027, il club inglese vanta un'opzione unilaterale per prolungarlo fino al 2028, elemento che spinge la sua valutazione ben oltre i 40 milioni di euro e tiene il Milan alla finestra di fronte alla potenziale concorrenza di altre big europee.

QUANSAH NEL MIRINO DEL REAL MADRID, OCCHIO AL LIVERPOOL. DE ZERBI CERCA NUOVE PEDINE PER IL SUO TOTTENHAM, IL BARCELLONA PUO' PERDERE KOUNDE.

Il Real Madrid ha inserito Jarell Quansah nella lista dei profili monitorati per rinforzare la linea difensiva. Il centrale inglese classe 2003, trasferitosi in estate dal Liverpool al Bayer Leverkusen, ha attirato l'attenzione della dirigenza blanca per via della sua spiccata duttilità tattica, che gli consente di disimpegnarsi con disinvoltura in qualsiasi posizione del reparto arretrato. Sullo sfondo della vicenda resta vigile il Liverpool, che ha mantenuto sul giocatore una clausola di riacquisto da 70 milioni di euro esercitabile fino al 15 giugno. La forte concorrenza e l'interesse manifestato da altre potenze continentali preannunciano attorno al difensore un'estate ricca di intrecci di mercato, con le Merengues pronte a cogliere eventuali margini per battere la concorrenza.

Il Tottenham non è partito bene, nonostante una campagna acquisti estiva di primissimo livello che ha portato nella rosa di Roberto De Zerbi tantissimi rinforzi. Uno dei principali problemi degli Spurs riguarda il reparto offensivo, con una difficoltà evidente nel trovare la via del gol. Per questo, già a gennaio, la dirigenza potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di rinforzi. E uno dei primi nomi, scrivono in Turchia, sarebbe quello di Oh Hyeon-gyu, attaccante classe 2001 di proprietà del Besiktas. Dietro l'interesse ci sarebbe una fortissima raccomandazione da parte di Son Heung-min, leggenda degli Spurs e connazionale del giocatore del club di Istanbul.

Il futuro di Jules Kounde potrebbe essere lontano dal Barcellona. Il difensore francese in questo avvio di stagione con i blaugrana ha perso gerarchie, scivolando indietro nelle scelte del tecnico Hansi Flick. Da qui la possibilità, raccontata da Team Talk, di un addio ai blaugrana già a gennaio. Sulle sue tracce c'è soprattutto il Chelsea, club che già nel 2022 lo cercò con insistenza, quando Kounde si traferì dal Siviglia al Barcellona per 50 milioni di euro. Ora ecco che i Blues, su indicazione di Xabi Alonso, sono tornati su di lui già per il mercato invernale. Il tutto Bayern Monaco permettendo, con anche i campioni di Germania che seguono con attenzione gli sviluppi della vicenda.