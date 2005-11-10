Pjanic: "Juve a 3 punti dalla vetta, la Roma fa impressione. CR7-Portogallo? Che triste"

Miralem Pjanic, intervenuto a margine del Festival dello Sport di Trento, ha parlato dell'avvio di stagione della Juve, dell'operazione Alajbegovic e del sogno scudetto della Roma. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista ex Juve e Roma, oggi operatore di mercato e molto vicino al talento bosniaco appena preso dai bianconeri, raccolte dagli inviati di TMW.

L'intervista a Miralem Pjanic

Sull'avvio di stagione della Juve: "Siamo solo all'inizio del campionato, le cose stanno andando abbastanza bene e la Juve dista appena tre punti dalla vetta. Come per tutte le squadre, ci sono ancora cose da migliorare, ma il campionato è ancora lungo. Si deve sempre ragionare in modo obiettivo. La scorsa stagione è stata complicata e quest'anno l'obiettivo è fare meglio di quella, tornando in Champions League. La Juve si deve sempre contendere i primi posti, se ci sarà la possibilità di giocarsi lo scudetto ci proverà, ma la cosa più logica è rientrare tra le prime quattro".

Sull'addio alla Nazionale bosniaca del suo connazionale e amico Edin Dzeko: "C'ero anche ieri sera. Sono andato per Edin, per accompagnarlo nella sua ultima serata in Nazionale. Dzeko ha dato tanto, giocando fino a 40 anni. Nel calcio però si deve andare avanti e bisogna dare spazio a una nuova generazione che sta facendo bene. Edin ieri ha ricevuto l'addio che si meritava. Sono contento anche che abbia segnato Alajbegovic".

Sul caso Cristiano Ronaldo col Portogallo: "Le immagini che vediamo sono un po' tristi, le colpe non si possono dare a un allenatore o a un calciatore. Lui non ragiona solo con l'età, ma con quello che pensa di sé: è uno sempre competitivo, che deve giocare sempre. Questo magari non corrisponde al pensiero dell'allenatore. Mi auguro che CR7 e il Portogallo possano trovare una soluzione, Cristiano è uno dei più grandi e si merita il giusto addio al Portogallo".

Sulla Roma e il sogno scudetto: "Quando la Roma gioca, ti puoi sedere sul divano e metterti a guardarla. Fa impressione, se i giallorossi vanno a questo ritmo tutta la stagione non penso che qualcuno possa metterti in difficoltà. Mi auguro che possano vincere lo scudetto e festeggiare coi loro tifosi spettacolari".

Su Alajbegovic: "È un ragazzo di soli 19 anni, che ha ancora tanto da imparare, ma che impara molto veloce. Questa è la differenza tra lui e altri della sua età. È uno che non sente la paura, alla Juve sta molto bene ed è molto felice. Io sono molto vicino a lui e la famiglia, ci sentiamo spesso. Kerim è contento, non dobbiamo mettergli ancora troppa pressione. Avrà un futuro grandioso, lui e la Juve hanno fatto la cosa giusta".

Su Bajraktarevic e i rumors sulla Serie A: "Mi farebbe piacere, penso sia possibile molto presto. Trova poco spazio dov'è ora (al PSV, ndr), è un ragazzo di talento e qualità tecniche importanti".