Elkan rilancia, Carnevali e Massara già al lavoro. Obiettivo Hojbjerg con Koopmeiners in uscita. Per l’attacco si pensa anche a Sesko e Balogun. Napoli, Coulibaly prima scelta per gennaio ma c’è anche Szymanski

John Elkan è pronto a rilanciare. Il nuovo aumento di capitale (fino ad un massimo di 250 milioni) che il cda proporrà all’assemblea dei soci il prossimo 3 novembre porterà benefici anche sul mercato, probabilmente più in estate ma magari anche a gennaio. L’obiettivo della Juventus è rafforzare la squadra. Il piazzamento in Champions League diventa fondamentale. Carnevali e Massara sono già al lavoro per tamponare alcune situazioni irrisolte. Una necessità importante è rappresentata dal centrocampo dove manca un uomo d’ordine in grado di dettare i tempi del gioco. Proprio per questo i bianconeri si stanno muovendo con decisione. Uno degli obiettivi più importanti è diventato o meglio è tornato ad essere Pierre-Emile Hojbjerg. Per il Marsiglia non è incedibile ma è evidente che per portarlo via a metà stagione servirà un’offerta di livello.

Oltre alle sue qualità, il danese ha anche una leadership indiscussa e questo aiuterebbe a far crescere il resto del gruppo. L’idea è quella di far uscire Koopmeiners, che dal suo arrivo non è mai riuscito a convincere fino in fondo nonostante un investimento di oltre 50 milioni di euro. Un’altra esigenza è l’esterno sinistro. Ait-Nouri come già detto è un’opzione che viene valutata. L’algerino non rientra nei piani tattici di Maresca e la Juventus sta pensando di convincere il Chelsea a cederlo in prestito. Altro nome da non sottovalutare è Emerson Palmieri già cercato nella sessione estiva.

Per il futuro restano aperte le questioni relative al portiere e all’attaccante. Palmisani e Alisson sono due ipotesi da tenere in forte considerazione. Per la fase offensiva difficile che la Juventus possa puntare su Woltemade. E allora i riflettori si sono accesi su due profili. La società bianconera infatti sta monitorando Sesko del Manchester United e Balogun del Monaco.

Entrambi non sono stati protagonisti di una grande partenza ma sono giocatori di profilo internazionale, che potrebbero rendere più incisivo un settore nel quale la Juventus sta facendo fatica.

E veniamo al Napoli. Dopo un’estate in cui non è stato protagonista (l’obiettivo principale era lo sfoltimento della rosa e l’abbassamento del monte ingaggi), il club a gennaio proverà a piazzare qualche colpo. La situazione rinnovi dei centrocampisti non registra novità. Lo stallo per McTominay, Anguissa e Lobotka, sta spingendo il club azzurro a fare delle valutazioni. Proprio in questo reparto ci potrebbe essere un acquisto per anticipare la concorrenza. Al Napoli piace molto Mamadou Coulibaly, del Monaco,,sul quale già da tempo ci sono molti club europei. Il giocatore è stato visionato più volte e ha convinto ma molto dipenderà dalla richiesta della società francese. Un altro profilo su cui sono concentrate le attenzioni è Sebastian Szymansky del Rennes. Un giocatore di maggiore esperienza, che tra l’altro ha militato nel Legia, la Dinamo Mosca, il Feyenoord e il Fenerbahce. Per la fascia sinistra il Napoli sta seguendo

Asane Sow, italiano di origini senegalesi, attualmente in forza al Basilea. Una parentesi nella Primavera del Torino prima di approdare alla Pro Vercelli. Costato poco più di 500 mila euro ha subito avuto un grande impatto nel calcio svizzero con ben 4 gol e altrettanti assist nelle prime 8 presenze. Insomma un’esplosione immediata che ha scatenato tanti interessi. Per la fascia destra infine resta viva l’opzione Dodo. Una strada che però il Napoli andrebbe a precorrere solo in casi di non rinnovo con la Fiorentina e quindi a parametro zero.