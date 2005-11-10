"Piacere, Djed". L'Inter scopre finalmente il treno Spence: primi 50 minuti col Lumezzane

Buone notizie per Cristian Chivu in vista della ripresa del campionato. Djed Spence è tornato in campo con la maglia dell’Inter nell’amichevole disputata questa mattina ad Appiano Gentile contro il Lumezzane. Il terzino inglese, arrivato in nerazzurro alle prese con un infortunio, ha finalmente iniziato a mettere minuti nelle gambe dopo il percorso di recupero. Spence è rimasto in campo per 50 minuti, prima di lasciare spazio ad Agbonifo. Il test, giocato a porte chiuse e su due tempi da 35 minuti, si è concluso per la cronaca con la vittoria dell’Inter per 2-0, grazie alle reti di Mkhitaryan al 14’ e dello stesso Agbonifo al 62’.

L'inglese col Parma ci sarà

Il rientro di Spence rappresenta un segnale positivo per Chivu, che potrà così contare progressivamente su una nuova soluzione sulla fascia. L’inglese - pagato 30 milioni di euro più 5 di bonus, con 10% sulla futura rivendita a favore del Tottenham - ha bisogno di ritrovare la migliore condizione atletica, ma i primi 50 minuti rappresentano un passo importante nel suo percorso. In campo, insieme a lui, anche Federico Dimarco, che aveva saltato gli impegni con la Nazionale per un problema fisico e che appare dunque recuperato in vista della ripresa del campionato. L’Inter tornerà in campo sabato 10 ottobre alle 18 a San Siro contro il Parma.

L'investitura di Sammarco

Al termine dell’amichevole, il tecnico del Lumezzane Paolo Sammarco ha parlato proprio di Spence, promuovendo la prestazione dell’esterno ex Genoa: "Uno di quelli con grande motore, core veloce anche se gli manca condizione. Un ragazzo che darà sicuramente una mano", le sue dichiarazioni convinte.