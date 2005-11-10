"Felice per Bowie, ha segnato il suo primo gol. E il più difficile": gli elogi del ct della Scozia

La Scozia è tornata a vincere. Prima un pareggio a reti bianche con la Slovenia, poi il brutto ko incassato contro la Svizzera. Questa sera invece gli uomini di Sebastien Pocognoli sono tornati a sorridere contro la Macedonia del Nord, spezzando l'incubo dei gol mancanti da oltre 400 minuti e tornando a vincere dopo l'ultimo successo addirittura datato 14 giugno, contro Haiti nei gironi del Mondiale di USA, Messico e Canada.

Le dichiarazioni a caldo

Il commissario tecnico ha parlato ai microfoni della BBC Scotland al termine del 2-0 vincente: "Sono molto contento di questa prima vittoria. Oggi penso che abbiamo giocato molto bene, creato molte occasioni, abbiamo mantenuto la porta inviolata per due volte di fila, il che significa molto. È stata una bella partita, non tutto è stato perfetto perché avremmo dovuto segnare più gol".

Elogi meritati

Chi ha strappato applausi, nonostante le numerose occasioni da rete non realizzate, è stato Kieron Bowie del Sassuolo. A segno per la prima volta con la sua nazionale: "Ha segnato il gol più difficile della partita. Sono stato davvero felice per lui perché so che l'argomento del non segnare sarebbe stato sul tavolo dopo 25 minuti. Sono felice per lui, è il suo primo gol per la Scozia. Sono rimasto davvero soddisfatto della sua prestazione e di quella di molti dei ragazzi".