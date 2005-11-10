Vicenza, Gallo inizia a pensare al Pisa: "Sicuramente non ci saranno Rada e Morra"

A margine dell'amichevole giocata ieri contro il Koper, il tecnico del Vicenza Fabio Gallo ha fatto il punto della situazione, quando la sosta - definita dal trainer molto lunga e complicata perché "non è semplice tenere tutti sul pezzo" - sta ormai volgendo al termine e si può iniziare a pensare al Pisa, avversario alla ripresa del campionato.

Queste le parole dell'allenatore biancorosso, riprese dal portale trivenetogoal.it: “Volevo dare dei minuti a chi ha giocato meno, tipo Pellizzari, Vescovi, Leverbe, e ho dovuto fare gestione per i carichi di lavoro. L’elenco degli infortunati è abbastanza affollato, e a loro si aggiunge Valoti, vittima ieri di un affaticamento, come Merkaj e Cuomo. Brighenti ha il solito problema al ginocchio e lunedì verrà valutato, Bellemo invece ha una fascite plantare e non sapremo se sarà disponibile: a Verona ha avuto una cosa molto evidente e si è fermato. Rada ha avuto una ricaduta diversa rispetto alla problematica già nota, sarà certamente out contro il Pisa, come Morra, che ha un problema muscolare".