Ciclone Spagna, ko anche la Repubblica Ceca. Rodri in gol: "Vediamo se trovo continuità"

Anche stavolta la Spagna non delude e rifila tre gol alla Repubblica Ceca, incassandone tuttavia uno da Slama. I campioni del Mondo in carica però comandano la classifica del gruppo 3 di Lega A di Nations League e si dirigono all'ultimo incontro della finestra settembre-ottobre contro la Croazia con il morale alle stelle.

Prime sensazioni

Rodri, in gol per il momentaneo raddoppio e rimasto in campo per 77 minuti, ha rilasciato le prime dichiarzioni post-partita a Teledeporte: "Una partita complicata, l'ho detto a Santi che lo conosciamo bene, sono molto ben organizzati, credevo che sarebbe stata una delle partite più difficili ed è stato così, ci è costato fatica ma abbiamo avuto situazioni da gol, ci sono partite in cui non puoi generare così tanto ma la squadra è riuscita a far maturare la partita".

Prossimo passo

Sul turnover adottato dal ct De La Fuente: "Molti cambi e la squadra continua a rendere al massimo livello. Abbiamo bisogno di tutti, che siano tutti connessi, ed è un'altra grande partita (contro la Croazia, ndr); la cosa migliore sono le sensazioni". Infine, un commento sulla rete siglata nel primo tempo: "È sempre speciale segnare con la nazionale, venivo da un periodo senza segnare molti gol, vediamo se trovo la continuità, è importante, tutti dobbiamo partecipare ai gol".