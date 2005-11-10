Il Pescara vince e Sebastiani ribadisce fiducia in Buscè: "Lo avrei confermato comunque"

Torna al successo il Pescara, e lo fa sul campo di un temibile Livorno, che è stato battuto dagli abruzzesi proprio allo scadere del recupero. Salva quindi la panchina di Antonio Buscè? A onor del vero, stando a quanto ha da sempre dichiarato la proprietà biancazzurra, non era a rischio.

E dopo la partita, parlando davanti alle telecamere di Rete8, il presidente Daniele Sebastiani ha ribadito piena fiducia nell'allenatore. Partendo però da un'analisi del match: "Ogni tanto ci vuole anche la Dea bendata, non siamo stati finora fortunati ma oggi (ieri, ndr) è andata bene a noi contro una squadra fortissima: ci godiamo questa vittoria all'ultimo respiro. Ci portiamo a casa i tre punti che a noi servono come il pane per cominciare a risalire la classifica. Non meritiamo la posizione di classifica che abbiamo. Fiorillo? Ci ha dato tanta sicurezza dietro, ma per me non è una sorpresa".

Eccoci quindi alla nota sul tecnico. Viene chiesto se, anche in caso di sconfitta, sarebbe stato blindato comunque: "L'ho detto già in altre occasioni, io non cambio umore se perdiamo o pareggiamo una partita, dipende tutto da come la giochi".