Il Bologna trema a distanza: Dallinga si fa male in amichevole. Si teme la rottura del crociato
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Claudia Marrone
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04.10.2026 00:19Serie A
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Non arrivano belle notizie per il Colonia, e, indirettamente - o meglio, parallelamente - per il Bologna. Stando a quanto riferisce Sky Sport DE e viene poi ripreso da Gianluca Di Marzio sul suo portale, Durante l'amichevole di ieri contro la squadra B della compagine tedesca, l'attaccante Thijs Dallinga si è gravemente infortunato: si teme la rottura del legamento crociato, che lo porterà a stare ai box diverso tempo.
Proprio il calciatore olandese aveva scelto la Germania per rilanciarsi, e li è approdato in prestito con diritto di riscatto, ma l'infortunio può cambiare le carte in tavola.
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