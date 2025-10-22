Il 18enne Ekhator si è già preso il Genoa e i rossoblù lo blindano: pronto il rinnovo fino al 2030

Jeff Ekhator è senza dubbio uno dei migliori talenti emersi dal vivaio del Genoa negli ultimi anni. L’attaccante classe 2006 rappresenta una delle poche buone notizie in un avvio di stagione complicato per il Grifone, ancora a secco di vittorie dopo sette giornate e relegato in fondo alla classifica con soli tre punti. In un momento così difficile, serve qualcuno capace di accendere la scintilla ed Ekhator ha già dimostrato di poterlo fare. Lo sanno bene i campioni d’Italia del Napoli, trafitti da un suo gol di tacco spettacolare, e anche l’Armenia Under 21, punita da una sua rete con la maglia della Nazionale.

Domenica scorsa contro il Parma, il suo ingresso in campo ha cambiato l’inerzia del match: ha dato vivacità all’attacco, sfiorato il gol e conquistato il rigore che avrebbe potuto regalare la prima vittoria stagionale, poi sprecato da Cornet. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e diversi club di Serie A hanno già messo gli occhi su di lui. Per questo - scrive oggi il quotidiano Tuttosport - il Genoa è pronto a blindarlo con un nuovo contratto fino al 2030, accompagnato da un adeguamento economico.

Genovese doc, cresciuto all’oratorio Don Bosco e nel vivaio rossoblù fin da bambino, Ekhator ha coronato il sogno di debuttare in Serie A sotto la guida di Alberto Gilardino, proprio contro l’Inter. Oggi è l’idolo della Gradinata Nord e il simbolo di una nuova generazione genoana.