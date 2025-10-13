"Qua far per crescere i giovani": Ekhator e Venturino, i baby del Genoa vogliono convincere Vieira

Cresce la linea verde del Genoa. E Patrick Vieira non ha affatto paura di far giocare i ragazzi e in passato lo ha dimostrato purché lo dimostrino con l'atteggiamento giusto in allenamento. La Cantera rossoblù da sempre è una fucina di talenti specialmente nel suo settore giovanile dove i i giocatori crescono e si formano fino ad essere pronti peri il grande salto fra i professionisti. In primis Jeff Ekhator impegnato ora nell'Under 21 azzurra. L'attaccante genovese ha già realizzato due gol in stagione, uno in Coppa Italia e l'altro in campionato al "Maradona" di Napoli con un bel colpo di tacco, e si candida per una maglia da titolare al centro dell'attacco.

Da Venturino a Fini

Poi c'è Lorenzo Venturino, tenuto molto in considerazione dal tecnico rossoblù ma chiuso dalla concorrenza per il ruolo nei tre alle spalle del centravanti. Chissà che il gol realizzato con l'Entella nel test di venerdì scorso, oltre al bell'impatto in Coppa Italia contro l'Empoli (oltre alla doppietta contro il Bologna nell'ultimo turno della passata stagione), non lo aiutino a scalare le gerarchie. Impegnato con gli azzurrini anche Sydou Fini, ma va detto che dalla sua parte c'è l'inamovibile Martin che sfreccia sulla fascia sinistra.

Le parole di Vieira

E proprio sui giovani, in particolare Ekhator, Vieira ha commentato: "Ekhator deve meritarsi di giocare. È giovane, sta facendo bene, ha fatto un bellissimo gol contro il Napoli, ma deve dimostrare che si merita di giocare ogni settimana in allenamento. Noi siamo qua per far crescere i giovani, sappiamo qual è il nuovo progetto della società. Ci vogliono pazienza, tranquillità e lavoro. C'è anche Fini che sta lavorando bene, nonostante non abbia ancora giocato. Dobbiamo essere vicini a questi giovani".