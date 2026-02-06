Il baby Savona è già pazzo del Como: "Gruppo fantastico, voglio migliorare molto"

Giuseppe Savona è recentemente passato dal Genoa al Como ed è pronto a iniziare una nuova avventura. Il terzino sinistro classe 2009 ha parlato così ai microfoni del sito ufficiale del club lombardo: "Sono molto felice di essere entrato a far parte di questo club. Da quando sono arrivato, ho già esordito e ho avuto modo di conoscere subito lo staff e i miei compagni. È un gruppo fantastico e non vedo l'ora di vedere cosa mi riserverà la seconda parte della stagione. Voglio migliorare molto e aiutare la squadra il più possibile".

Anche Osian Roberts. Responsabile Sviluppo del Como, ha voluto presentarlo, raccontando quali sono le sue caratteristiche: "Savona è un giocatore tecnicamente forte e un ottimo atleta. Con l'arrivo di Albini nella Primavera in questa stagione, si è aperta un'opportunità nella squadra Under 17 e abbiamo ritenuto che fosse il momento giusto per ingaggiare Giuseppe. Speriamo che si adatti rapidamente e ci aiuti nella seconda parte della stagione. Crediamo che abbia ampi margini di crescita e di crescita, diventando un giocatore molto interessante".