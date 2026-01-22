TMW
Como, colpo per le giovanili: preso Savona dal Genoa
Nuova operazione di mercato per il Como, società sempre più attenta alle giovani promesse da inserire in squadra.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i lariani si sono aggiudicati Giuseppe Savona (16), esterno sinistro a tutta fascia del Genoa under 17.
Operazione conclusa in prestito con diritto di riscatto. Il ragazzo è atteso in città per il primo pomeriggio. Cresciuto nel Napoli, nativo del quartiere Ponti Rossi, la scorsa estata Savona ha siglato il suo primo contratto professionistico con i rossoblù.
