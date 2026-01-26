Il Como acquista dal Genoa e rinforza la fascia sinistra delle giovanili. Ecco Savona
Il Como ha ufficializzato un nuovo acquisto per il proprio settore giovanile. Confermata l'anticipazione dei giorni scorsi data qui su TMW, la società dell'omonimo lago si è assicurata le prestazioni del giovane laterale sinistro a tutta fascia Giuseppe Savona (16 anni) dal Genoa.
Depositato in Lega Serie A il contratto dell'acquisto a titolo temporaneo dai rossoblù del classe 2009: nell'accordo di trasferimento, come anticipato, è presente il diritto di riscatto in favore del Como.
Savona nel Como dovrebbe cominciare il suo percorso con la squadra Under 17, nella stessa fascia d'età precedente. Il classe 2009 è cresciuto calcisticamente nel Napoli, nativo del quartiere Ponti Rossi, la scorsa estata Savona ha siglato il suo primo contratto professionistico con i rossoblù.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.