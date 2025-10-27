Parma, Cuesta: "Contro il Como ho visto una squadra matura e solida. Il gol arriverà"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma di Gasperini: "Contro il Como ho visto una gestione del recupero fatta meglio, una costruzione più positiva sotto certi aspetti. Ho visto anche la possibilità di giocare con una linea a quattro, soprattutto nel secondo tempo, dove abbiamo avuto la possibilità di essere più solidi. La flessibilità della squadra in base a ciò che facevano loro è stata positiva. Soprattutto la maturità per sapere cosa fare nei vari momenti della partita. Anche la ricerca costante del gol e della vittoria".

Ha usato uno schema tattico diverso contro il Como, con due centrocampisti sugli esterni, ci sono altri giocatori in grado giocare in quel ruolo?

"Sì, lo possono fare Sorensen, Hernani, Cremaschi, Benedyczak. Dipende da dove saranno gli spazi e quali posizioni possono esaltare al meglio le qualità dei nostri giocatori".

Nella scorsa stagione con l’Arsenal ha affrontato la squadra di Gasperini, con il risultato di 0-0. Ha rispolverato qualche appunto di quella partita?

"Siamo squadre molto diverse. Io non provo a fare paragoni tra Parma e Arsenal. Interpreti e qualità sono diverse. La partita che abbiamo giocato lì è stata difficile, loro hanno avuto un baricentro molto alto. Noi vogliamo fare la nostra partita, la affrontiamo con forza e volontà di far bene".

Sette punti sono tanti o pochi?

"Non avevo nessuna aspettativa. Affrontiamo ogni partita per vincere. Cerchiamo di creare il livello più alto possibile di prestazione e portare a casa più punti possibile".

Grande solidità difensiva. Forse manca ancora qualcosa in attacco? Ha lavorato su qualche aspetto in particolare?

"Noi proviamo sempre a lavorare su ciò che ci aspettiamo e su ciò che vogliamo creare. Dunque anche sulla finalizzazione. Siamo convinti che arriverà anche il gol. Noi proveremo sempre a fare il massimo: quando dai tutto, non puoi chiedere niente di più".