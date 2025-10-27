La Juve pagherà 3 allenatori: salasso di oltre 27 milioni tra Motta, Tudor e il nuovo tecnico

La Juventus ha anticipato l'ora di pranzo per annunciare ufficialmente il licenziamento di Igor Tudor. Decisione segnata dall'ultima striscia negativa di risultati (8 partite senza vincere), completamente in controtendenza rispetto alla visione del club bianconero, culminata con la sconfitta per 0-1 ieri sera contro la Lazo all'Olimpico di Roma. In pratica l'ultima vittoria risale al pazzo 4-3 inferto all'Inter allo Stadium.

Con questo esonero, dunque, la Vecchia Signora si è vista costretta ad affidare nelle mani di Massimiliano Brambilla, guida tecnica della NextGen, la panchina bianconera visto il prossimo impegno contro l'Udinese tra due giorni. Ma solamente ad interim, finché la dirigenza non avrà individuato il sostituto a lungo termine. Questo però vede la Juve con le mani legate perché, come riportato da Calcio e Finanza, si ritroverà con ben 3 tecnici sotto contratto nello stesso momento.

Thiago Motta, esonerato lo scorso marzo e rimpiazzato proprio da Igor Tudor, appunto ultimo dell'elenco a lasciare casa bianconera per ordini dall'alto. Entrambi tuttavia hanno un accordo in scadenza a giugno 2027, e considerando che il testimone passerà ad un altro allenatore tutto graverà pesantemente sulle casse della Juventus. Prendendo in esame TM: gli oltre 16,3 milioni di euro relativi al congedo dell'italo-brasiliano e comprensivi del suo stipendio, oltre che di quello dello staff, tra quest'anno e fine prossima stagione (2026-27) dovranno essere saldati.

Di Tudor non sono noti i costi ufficiali, ma l'ingaggio dovrebbe ruotare attorno ai 3 milioni di euro netti (5,55 milioni lordi) per due anni, perciò di oltre 11 milioni lordi fino al termine della prossima annata. Esclusi i costi per i collaboratori tecnici che comporterebbero una cifra al rialzo. E una volta che verrà ingaggiato il nuovo allenatore, a quel punto la Juve dovrà farsi carico anche di quel salario. Logicamente la somma dipenderà dalla figura che i bianconeri sceglieranno, ma qualora fosse Spalletti o Mancini - per fare un esempio - difficile si opti per la via del risparmio.