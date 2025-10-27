Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, stai attento: Galatasaray e Fenerbahce tentano Anguissa, dov'è finito il rinnovo?

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:08Serie A
Yvonne Alessandro

Le sirene turche tornano a infastidire il Napoli. Se in estate però il Galatasaray ha chiuso la vicenda Osimhen in azzurro, stavolta tra club giallorosso e Fenerbahce sarebbe scattata una vera propria corsa per accaparrarsi il centrocampista camerunese. Reduce dal gol pesante inferto all'Inter e che ha chiuso i giochi per 3-1 al Maradona nel weekend, la situazione contrattuale resta ancora da chiarire.

Questo perché il giocatore di 29 anni ha un accordo valido fino al 2027, ma lo stipendio percepito nel club partenopeo non lo soddisfa fino in fondo - stando a quanto rivelato da Gazzetta.it -, nel frattempo il Gala ha provato a insinuarsi tra Anguissa e il Napoli. Da mesi ormai procede il confronto tra le parti per cercare di raggiungere una stretta di mano finale per il rinnovo, ragione ulteriore il fatto che il classe '95 è un chiodo fisso di Antonio Conte e non intende privarsene.

La speranza dalle parti di Napoli ovviamente è di siglare un'intesa, mentre a Istanbul il tempo a scorrere inesorabile infonde molta più fiducia per una possibile separazione. Con il Fenerbahce protagonista inatteso dell'ultimo momento, però, la vicenda si fa bollente perché i Canarini sarebbero pronti ad accontentare Anguissa in termini economici. Come se non bastasse, il ribaltone presidenziale con l'addio di Ali Koç e l'introduzione del neo numero uno Sadetin Saran post-elezioni porta ad una forza in termini di diritti televisivi importante. Con l'universo calcistico al centro di tutto. Insomma, le ambizioni non mancano, e le possibilità economiche delle due big turche potrebbero mettere i bastoni tra le ruote al Napoli.

