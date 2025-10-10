Il Decreto Crescita non è abolito per tutti: quali giocatori di Serie A ne beneficiano ancora
Dal 2019 al 2024 il calcio italiano ha potuto beneficiare del Decreto Crescita, provvedimento attuato dall'allora Governo Conte con incentivi volti a permettere da una parte il rientro degli italiani dall'estero e dall'altra l'approdo in Italia a fini professionali, per almeno 3 anni, in favore dei lavoratori stranieri.
Il Decreto Crescita per quanto riguarda il calciomercato è stato abolito nel 2024, ma i suoi effetti sono ancora applicati a quei calciatori i cui contratti ne godevano in precedenza. Vediamo singolarmente, uno per uno, chi sono:
A CHI SI APPLICA IL DECRETO CRESCITA
Charles de Ketelaere - 3,2 milioni di euro l'anno (2,5 netti) ATALANTA
Mitchel Bakker - 2,8 lordi (2,2 netti) ATALANTA
Yunus Musah - 2,6 lordi (2 netti) ATALANTA
Sead Kolasinac - 2,6 lordi (2 netti) ATALANTA
Ederson - 2,6 lordi (2 netti) ATALANTA
Ademola Lookman - 2,3 lordi (1,8 netti) ATALANTA
Nikola Krstovic - 2,2 lordi (1,7 netti) ATALANTA
Lazar Samardzic - 1,9 lordi (1,5 netti) ATALANTA
Isak Hien - 1,7 lordi (1,3 netti) ATALANTA
Davide Zappacosta - 1,7 lordi (1,3 netti) ATALANTA
Lewis Ferguson - 1,3 lordi (1 netto) BOLOGNA
Nikola Moro - 1,2 lordi (1 netto) BOLOGNA
Emil Holm - 1 lordo (0,8 netti) BOLOGNA
Jhon Lucumi - 1 lordo (0,8 netti) BOLOGNA
Yerry Mina - 1,9 lordi (1,5 netti) CAGLIARI
Elia Caprile - 1,4 lordi (1,1 netti) CAGLIARI
Lucas Da Cunha - 0,8 lordi (0,6 netti) COMO
Warren Bondo - 1,9 lordi (1,5 netti) CREMONESE
Martin Payero - 1,5 lordi (1,2 netti) CREMONESE
David Okereke - 0,8 lordi (0,6 netti) CREMONESE
Moise Kean - 5,8 lordi (4,5 netti) FIORENTINA
Albert Gudmundsson - 2,8 lordi (2,2 netti) FIORENTINA
Marin Pongracic - 2,7 lordi (2,1 netti) FIORENTINA
Pablo Mari - 2,1 lordi (1,6 netti) FIORENTINA
Dodo - 1,9 lordi (1,5 netti) FIORENTINA
Simon Sohm - 1,7 lordi (1,3 netti) FIORENTINA
Aaron Martin - 1,3 lordi (1 netti) GENOA
Johan Vasquez - 1,3 lordi (1 netti) GENOA
Ruslan Malinovskyi - 1,3 lordi (1 netti) GENOA
Morten Frendrup - 1 lordo (0,8 netti) GENOA
Caleb Ekuban - 0,8 lordi (0,6 netti) GENOA
Suat Serdar - 2 lordi (1,6 netti) HELLAS VERONA
Abdou Harroui - 0,8 lordi (0,6 netti) HELLAS VERONA
Marcus Thuram - 7,7 lordi (6 netti) INTER
Denzel Dumfries - 5,1 lordi (4 netti) INTER
Henrikh Mkhitaryan - 4,9 lordi (3,8 netti) INTER
Yann Sommer - 3,2 lordi (2,5 netti) INTER
Matteo Darmian - 3,2 lordi (2,5 netti) INTER
Carlos Augusto - 2,8 lordi (2,2 netti) INTER
Yann Aurel Bisseck - 2 lordi (1,5 netti) INTER
Teun Koopmeiners - 5,8 lordi (4,5 netti) JUVENTUS
Weston McKennie - 3,2 lordi (2,5 netti) JUVENTUS
Filip Kostic - 3,2 lordi (2,5 netti) JUVENTUS
Pierre Kalulu - 3,1 lordi (2,4 netti) JUVENTUS
Arkadiusz Milik - 2,2 lordi (1,8 netti) JUVENTUS
Pedro - 2,8 lordi (2,2 netti) LAZIO
Boulaye Dia - 2,6 lordi (2 netti) LAZIO
Toma Basic - 2,1 lordi (1,6 netti) LAZIO
Gustav Isaksen - 1,9 lordi (1,5 netti) LAZIO
Matteo Guendouzi - 1,7 lordi (1,3 netti) LAZIO
Mario Gila - 1,3 lordi (1 netto) LAZIO
Christos Mandas - 1 lordo (0,8 netti) LAZIO
Dimitrije Kamenovic - 0,4 lordi (0,3 netti) LAZIO
Lassana Coulibaly - 0,8 lordi (0,6 netti) LECCE
Lameck Banda - 0,6 lordi (0,5 netti) LECCE
Ylber Ramadani - 0,6 lordi (0,5 netti) LECCE
Mohamed Kaba - 0,3 lordi (0,3 netti) LECCE
Rafael Leao - 6,4 lordi (5 netti) MILAN
Ruben Loftus-Cheek - 5,1 lordi (4 netti) MILAN
Christian Pulisic - 5,1 lordi (4 netti) MILAN
Fikayo Tomori - 4,5 lordi (3,5 netti) MILAN
Mike Maignan - 3,6 lordi (2,8 netti) MILAN
Alexis Saelemaekers - 1,3 lordi (1 netto) MILAN
Romelu Lukaku - 7,7 lordi (6 netti) NAPOLI
Stanislav Lobotka - 3,6 lordi (2,8 netti) NAPOLI
Zambo Anguissa - 3,5 lordi (2,7 netti) NAPOLI
Amir Rrahmani - 3,2 lordi (2,5 netti) NAPOLI
Sam Beukema - 3,2 lordi (2,5 netti) NAPOLI
Mathias Olivera - 2,6 lordi (2 netti) NAPOLI
Milan Djuric - 1 lordo (0,8 netti) NAPOLI
Adrian Bernabe - 1 lordo (0,8 netti) NAPOLI
Lautaro Valenti - 0,8 lordi (0,6 netti) PARMA
Adrian Benedyczak - 0,8 lordi (0,6 netti) PARMA
Patrick Cutrone - 0,6 lordi (0,5 netti) PARMA
Michel Aebischer - 1 lordo (0,8 netti) PISA
Evan N'Dicka - 5,1 lordi (4 netti) ROMA
Mile Svilar - 4,4 lordi (3,4 netti) ROMA
Zeki Celik - 2,6 lordi (2 netti) ROMA
Josh Doig - 1,5 lordi (1,2 netti) SASSUOLO
Armand Lauriente - 1,2 lordi (0,9 netti) SASSUOLO
Kristian Thorstvedt - 0,8 lordi (0,6 netti) SASSUOLO
Nikola Vlasic - 2,6 lordi (2 netti) TORINO
Valentino Lazaro - 1,9 lordi (1,5 netti) TORINO
Perr Schuurs - 1,8 lordi (1,4 netti) TORINO
Cyril Ngonge - 1,5 lordi (1,2 netti) TORINO
Ivan Ilic - 1,5 lordi (1,2 netti) TORINO
Adam Masina - 1,3 lordi (1 netto) TORINO
Adrien Tameze - 1,3 lordi (1 netto) TORINO
Saba Sazonov - 0,6 lordi (0,5 netti) TORINO
Hassane Kamara - 1,2 lordi (0,9 netti) UDINESE
Sandi Lovric - 0,9 lordi (0,7 netti) UDINESE
Maduka Okoye - 0,9 lordi (0,7 netti) UDINESE
Kingsley Ehizibue - 0,9 lordi (0,7 netti) UDINESE
Keinan Davis - 0,9 lordi (0,7 netti) UDINESE
Jordan Zemura - 0,5 lordi (0,4 netti) UDINESE
Oier Zarraga - 0,5 lordi (0,4 netti) UDINESE
Thomas Kristensen - 0,3 lordi (0,3 netti) UDINESE
Bonus esclusi. Fonte dati ingaggi: Capology.com
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.