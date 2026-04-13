Vanoli e quello zero quasi tolto all'andata. Poche sconfitte di Sarri coi viola, ma una...

Paolo Vanoli contro Maurizio Sarri? La sfida in panchina che vedremo in Fiorentina-Lazio è solamente la seconda tra i due. La prima è quella dell’andata di questa stagione, con il tecnico viola che era da poco subentrato a Stefano Pioli. E per poco la sua Fiorentina non è riuscita a vincerla quella partita. Ha trovato il vantaggio per 2-1 all’89’ con un rigore di Gudmundsson, salvo poi essere raggiunta al 94’ con un altro rigore trasformato da Pedro.

Sono invece tre i precedenti di Vanoli contro la Lazio e quel successo avrebbe fatto venir meno lo zero alla casella delle vittorie per il tecnico di Varese. Dopo la sconfitta alla prima, per lui ci sono due pareggi consecutivi contro i biancocelesti.

Partita particolare per Sarri contro la Fiorentina, squadra di cui è simpatizzante da una vita. Si riparte da sette vittorie sue contro le sole tre dei viola nei suoi confronti. Però uno di queste tre è particolarmente dolorosa: ci riferiamo al 3-0 per i gigliati contro il suo Napoli, del 29 aprile 2018 che spianò la strada alla vittoria dello scudetto alla Juventus, proprio a discapito dei partenopei.

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS SARRI

0 vittorie Vanoli

1 pareggio

0 vittorie Sarri

2 gol fatti squadre Vanoli

2 gol fatti squadre Sarri

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS LAZIO

0 vittorie Vanoli

2 pareggi

1 vittoria Lazio

5 gol fatti squadre Vanoli

6 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS FIORENTINA

7 vittorie Sarri

7 pareggi

3 vittorie Fiorentina

29 gol fatti squadre Sarri

18 gol fatti Fiorentina