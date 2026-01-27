Il Genoa valuta colpi a centrocampo: torna di moda Asllani. Gronbaek vicino all'Amburgo

La linea dettata da Rossi è molto chiara: il Genoa interverrà sul mercato solo per inserire elementi nettamente superiori a quelli già presenti in rosa oppure giocatori con caratteristiche diverse. In quest’ottica, il reparto che necessita maggiormente di qualità e nuove soluzioni è il centrocampo. La priorità resta Cristian Casseres Jr: nonostante un ulteriore rilancio rossoblù, il Tolosa ha ribadito il proprio no. Il Genoa però non abbandona la pista, ma l’operazione si è complicata perché il club francese sembra disposto a cedere il venezuelano solo in estate, anche alla luce dell’interesse del Siviglia.

Parallelamente, il Grifone valuta altre opzioni, sia all’estero che in Italia. Con l’arrivo di Baldanzi, De Rossi potrebbe variare più spesso il sistema di gioco, passando dal 3-5-2 a moduli come il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1, aumentando la necessità di un centrocampista abile nel palleggio e nella costruzione. In questo senso piacciono Alexsandro Amorim, classe 2005 dell’Alverca, per cui il Genoa sarebbe pronto a investire circa 8 milioni, e Maurits Kjaergaard, danese del Salisburgo, profilo più strutturato e assist-man. Restano sullo sfondo Mathias Kjolo del Twente e Joan Jordan del Siviglia.

In Italia si torna a valutare Kristjan Asllani, in uscita e seguito anche dal Paris FC, anche se l’ingaggio rappresenta un ostacolo. Attenzione pure a Matteo Prati del Cagliari. Sul fronte uscite, Gronbaek è vicino all’Amburgo.