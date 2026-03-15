Serie C, Lecco e Novara si dividono la posta: finisce a reti inviolate

Il Lecco non riesce a sfruttare il momento positivo dopo la vittoria contro l’Arzignano e questa sera pareggia 0-0 in casa contro il Novara. Con questo risultato, i lombardi restano al terzo posto, appaiati al Trento, mentre il Novara si porta a un punto dalla zona playoff. La sfida, unica in programma alle 20:30 nel Girone A, ha visto momenti di grande equilibrio e qualche emozione, ma le due squadre non sono riuscite a sbloccare il punteggio. Nel primo tempo entrambe le squadre colpiscono un legno, mentre nella ripresa Lanini centra il palo per il Novara, senza però trovare la rete.

Il pareggio conferma l’importanza di ogni punto in chiave playoff, con Lecco e Trento che mantengono il vantaggio sulla zona retrocessione, mentre il Novara continua a inseguire con determinazione il gruppo di testa. Nonostante l’assenza di gol, il match ha evidenziato un buon ritmo e diverse occasioni mancate, sottolineando come la corsa per i playoff resti apertissima.

Per il Lecco si tratta del secondo risultato utile consecutivo dopo il ritorno alla vittoria, mentre il Novara può recriminare per le occasioni fallite, ma guadagna comunque un punto prezioso nella rincorsa alla zona playoff.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre gironi:

SERIE C - 32ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Alcione Milano-Union Brescia 0-0

Ospitaletto-Trento 3-2

16' Messaggi (O), 25' e 29' Gobbi (O), 46' [aut.] Nessi (O), 59' Candelari (T)

Pergolettese-Arzignano Valchiampo 0-1

36' Lakti

AlbinoLeffe-Giana Erminio 0-1

27' Galeandro

Triestina-Pro Vercelli 2-3

21' [aut.] Vicario (T), 32' Huiberts (P), 65' [aut.] Del Favero (P), 76' [rig.] Comi (P), 90'+2 Voca (T)

Domenica 15 marzo

Cittadella-Dolomiti Bellunesi 2-1

31' Pittino (D), 62' Bunino (C), 94' Diaw (C)

Lumezzane-Pro Patria 1-0

8' Ghillani

Virtus Verona-Renate 2-2

11’ rig. Cernigoi (C), 47' Bonetti (R), 53' Fabbro (V), 58' Karlsson (R)

Lecco-Novara 0-0

Lunedì 16 marzo

Ore 20:30 - Vicenza-Inter U23

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75*, Union Brescia 58, Trento 54, Lecco 54, Cittadella 53, Renate 53, Alcione Milano 50*, Lumezzane 44, Inter U23 42,* Giana Erminio 42, Pro Vercelli 41, AlbinoLeffe 40, Novara 41, Ospitaletto 37, Arzignano Valchiampo 37, Dolomiti Bellunesi 35, Pergolettese 33, Virtus Verona 22, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - *una gara in più

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocate

Pineto-Bra 2-1

52' Armstrong (B), 60' Borsoi (P), 90'+5 Nebuloso (P)

Torres-Ravenna 2-2

34' e 75' Fischnaller (R), 58' Di Stefano (T), 90'+2 Nunziatini (T)

Livorno-Carpi 2-2

18' [rig.] Stanzani (C), 44' Malagrida (L), 74' Dionisi (L), 84' Sall (C)

Pontedera-Guidonia Montecelio 0-1

52' Tessiore

Vis Pesaro-Ternana 1-0

4' Di Paola

Sambenedettese-Campobasso 0-1

10' Magnaghi

Forlì-Juventus Next Gen 2-2

26' Coveri (F), 62' [rig.] Puczka (J), 72' Franzolini (F), 78' Anghelè (J)

Arezzo-Perugia 1-1

16' Montevago (P), 60' Tavernelli (A)

Gubbio-Ascoli 1-3

43' [rig.] e 55' [rig.] Gori (A), 62' Oviszach (A), 65' Di Massimo (G)

Riposa: Pianese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 67, Ascoli 65*, Ravenna 58*, Pineto 45, Campobasso 45, Pianese 43, Juventus Next Gen 43, Gubbio 42, Vis Pesaro 42, Ternana 42, Livorno 37*, Forlì 35, Guidonia Montecelio 35, Carpi 34*, Perugia 31, Torres 30*, Sambenedettese 28*, Bra 26, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Casarano-Cosenza 2-1

32' e 37' [rig.] Chiricò (CA), 65' Cannavò (CO)

Giugliano-Atalanta U23 3-1

28' e 33' Isaac (G), 34' Manzoni (A), 89' Ogunseye (G)

Latina-Siracusa 2-1

15' Parodi (L), 34' [rig.] Parigi (L), 88' Sbaffo (S)

Potenza-Cavese 2-2

7' Fusco (C), 37' Petrungaro (P), 64' [rig.] Gudjohnsen (C), 76' [rig.] Felippe (P)

Crotone-Salernitana 0-1

48' Achik

Team Altamura-Catania 1-2

26' Di Tacchio (C), 64' Curcio (T), 90'+6 Casasola (C)

Benevento-Foggia 1-0

18' Tumminello

Picerno-Trapani 1-1

12' Abreu (P), 44' Forte (T)

Domenica 15 marzo

Audace Cerignola-Sorrento 3-2

3' Ruggiero (AC), 25' rig. D'Ursi (S), 45'+7 Gambale (AC), 65' Cretella (S), 72' Gambale (AC)

Casertana-Monopoli 2-1

75' Longo (M), 82', 90' Butic (C)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 64, Salernitana 57, Cosenza 56, Casertana 53, Crotone 51, Audace Cerignola 4,8 Monopoli 47, Casarano 43, Potenza 41, Team Altamura 40, Atalanta U23 38, Latina 35, Cavese 35, Sorrento 33, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 24, Trapani 24, Foggia 22

N.B. - * una gara in meno

Trapani penalizzato di 20 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva