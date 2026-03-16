Altro turno di polemiche arbitrali. Calvarese: "Sì al professionismo, ma non diventi un alibi"

Anche questo weekend di campionato è stato caratterizzato da polemiche per le decisioni arbitrali e per parlarne, a La Gazzetta dello Sport, è intervenuto l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese. Queste le sue considerazioni: "Su episodi simili stiamo vedendo episodi diversi. Non solo in campo, ma anche al Var, che sembra non avere linee di intervento davvero solide. La mancanza di uniformità alimenta la confusione".

Le nuove tecnologie hanno finito paradossalmente per creare più pressione?

"L’arbitro è pagato per prendere decisioni sotto pressione, fa parte del nostro lavoro. La tecnologia oggi è indispensabile e aiuta gli arbitri. Allo stesso tempo, però, non bisogna dimenticare che dietro la tecnologia c’è sempre l’uomo. Per questo dobbiamo continuare a lavorare su formazione e tecnica. Professionismo? È un passo che prima o poi dovrà essere fatto ma non credo che sia il vero nodo: può essere utile ma non diventi un alibi".