Roma, la Curva Sud carica: "Facciamo vedere al Bologna che significa giocare all'Olimpico"

All'indomani dalla pesante sconfitta a Como che ha compromesso la rincorsa al quarto posto e, dunque, alla Champions League, in casa Roma è già il momento di archiviare e pensare all'imminente sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna. Si gioca giovedì 19 marzo e si ripartirà dal 1-1 maturato all'andata in un Olimpico che si preannuncia bollente.

In queste ore, infatti, la Curva Sud ha emesso un comunicato invitando tutto lo stadio a colorarsi di giallorosso per l'appuntamento. "Giovedì ci attende un'altra sfida importante: contro il Bologna ci giochiamo una parte fondamentale della stagione" si legge sulla nota. E ancora: "E' il momento di tornare a fare capire agli avversari cosa significa il fattore campo e cosa voglia dire venire a giocare all'Olimpico. Realizzeremo l'ennesimo spettacolo e ogni tifoso sarà protagonista…

Invitiamo quindi tutti i tifosi che assisteranno alla partita in Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Tevere e Monte Mario, a portare la propria bandiera. Insieme alla coreografia che verrà realizzata in Curva Sud, coloreremo tutto lo stadio e spingeremo la Roma verso la vittoria".