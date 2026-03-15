Sudtirol-Pescara 0-0, le pagelle: Di Nardo, che errore! Tait da rosso, Insigne ok

Risultato finale: Sudtirol-Pescara 0-0

SUDTIROL

Adamonis 6,5 - Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa da Insigne e Berardi nel primo tempo, mentre nella ripresa assiste alla gara da spettatore non pagante.

El Kaouakibi 5,5 - Qualche leggerezza di troppo in fase difensiva nella frazione d'apertura: soffre l'imprevedibilità di Insigne e Berardi, ma riesce poi a prenderne le misure col passare dei minuti.

Kofler 6 - Tiene botta nella retroguardia biancorossa riuscendo ad arginare le potenzialità di un giocatore molto ostico come Di Nardo.

Veseli 6 - Buona gara anche per il numero 34 biancorosso, mai realmente in difficoltà nelle incursioni del Pescara: i componenti del reparto arretrato del Sudtirol si fanno forza a vicenda nei momenti più delicati.

F. Davi 5,5 - Costretto perlopiù a difendere, sulla corsia di destra non ha mai modo di attaccare concretamente la profondità e offrire palloni giocabili ai riferimenti più offensivi.

Tait 5 - Si fa espellere al minuto 77 in seguito a un intervento duro su Acampora: lascia i compagni in inferiorità numerica nel momento più delicato della gara.

Tronchin 5,5 - Partita abbastanza in ombra per il centrocampista biancorosso. Dall'82' Martini s.v.

Casiraghi 5,5 - Poco brillante in posizione di mezzala, riesce a mettere in mostra le sue qualità soltanto a tratti nel corso del primo tempo. Dal 78' Frigerio s.v.

Zedadka 5 - Non pervenuto sulla fascia in proiezione offensiva. In avvio di ripresa tenta di ingannare tutti in area di rigore, ma viene ammonito per simulazione per un contatto con Valzania che in realtà non c'è. Dall'85' Masiello s.v.

Verdi 5,5 - Fa fatica là davanti, tanto da riuscire appena in una circostanza (dopo soli due minuti di gioco) ad impensierire la retroguardia abruzzese. Dal 46' Pecorino 6,5 - Entra con un ottimo atteggiamento, tanto da meritarsi una più che ampia sufficienza: ce la mette tutta per provare a incidere.

Merkaj 5 - Gara dall'elevato coefficiente di difficoltà, chiusa senza alcuna occasione da gol messa a referto: rimandato al turno infrasettimanale. Dall'82' Crnigoj s.v.

Fabrizio Castori 5,5 - Un Sudtirol non impeccabile porta a casa un punto tutto sommato positivo nella rincorsa all'obiettivo Playoff, essendo il Cesena ora a sole due lunghezze di distanza. La sensazione, tuttavia, è che ci sia ancora tanto lavoro da fare per provare a garantirsi un accesso tra le prime otto.

PESCARA

Saio 6 - Mai impensierito, non si deve sporcare i guantoni in uno dei pomeriggi più tranquilli della sua avventura al Pescara.

Gravillon 6,5 - Si accende al tramonto del primo tempo, trovando più volte spazio per affondare il colpo sulla fascia di competenza. Dal 72' Letizia 6,5 - Prova praticamente identica a quella del compagno sostituito, con tante iniziative prese nel finale di match.

Capellini 6 - I pericoli sono sotto lo zero e la difesa del Pescara "ringrazia", chiudendo la partita con un clean sheet praticamente scontato visto quanto creato dal Sudtirol.

Bettella 6 - Anche per lui si rivela una partita decisamente più agevole del previsto.

Cagnano 5,5 - Tutt'altro che ispirato sulla corsia mancina, sembra quasi viaggiare "al risparmio" nell'ottica dei tanti impegni ravvicinati.

Berardi 6,5 - Esce con i crampi dopo aver speso tutte le energie a disposizione: gioca una partita di grande sostanza a centrocampo, risultando tra i più attivi anche negli ultimi venti metri. Dal 72' Fanne 6 - Non ha modo di lasciare il segno nel finale.

Brugman 6,5 - Le sue qualità sono ben note. A centrocampo è un vero leader: non sbaglia nulla e fa girare la squadra alla perfezione.

Valzania 5,5 - Discontinuo in mezzo al campo, viaggia al di sotto dello standard abituale e appare anche piuttosto nervoso. Dal 67' Caligara 5,5 - Non trova la porta da posizione defilata su cross di Letizia al minuto 87, nell'unica chance messa a referto dal momento del suo ingresso.

Insigne 6,5 - Lucido e sempre sul pezzo nel primo tempo, un po' più in ombra nella ripresa: al 20' spaventa Adamonis direttamente da calcio di punizione. Esce poco dopo l'ora di gioco essendo una pedina troppo importante per questo Pescara in vista dell'infrasettimanale. Dal 67' Olzer 5,5 - Pochissimi palloni da lui toccati nella parte conclusiva del match.

Acampora 6 - Una partita dai due volti. Parte forte, poi cala e infine torna a farsi notare subendo il fallo che porta al cartellino rosso per Tait. Dall'81' Meazzi s.v.

Di Nardo 5 - Sulla sua prestazione pesa come un macigno il clamoroso errore commesso a porta vuota al minuto 89 su un traversone da destra di Letizia: tutto solo, spara incredibilmente il pallone sul fondo negando così al Pescara la conquista di un bottino pieno che sarebbe stato vitale nella corsa ai Playout.

Giorgio Gorgone 6 - Un buon Pescara esce dal "Druso" con un pareggio senza reti che soddisfa a metà, viste le diverse chance non sfruttate. Il quarto risultato utile consecutivo dà comunque fiducia all'ambiente in vista della prossima sfida, ancora più delicata di quella odierna, contro la Virtus Entella.