Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sudtirol-Pescara 0-0, le pagelle: Di Nardo, che errore! Tait da rosso, Insigne ok

Sudtirol-Pescara 0-0, le pagelle: Di Nardo, che errore! Tait da rosso, Insigne okTUTTO mercato WEB
Oggi alle 19:33Serie B
Lorenzo Carini

Risultato finale: Sudtirol-Pescara 0-0

SUDTIROL
Adamonis 6,5 - Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa da Insigne e Berardi nel primo tempo, mentre nella ripresa assiste alla gara da spettatore non pagante.

El Kaouakibi 5,5 - Qualche leggerezza di troppo in fase difensiva nella frazione d'apertura: soffre l'imprevedibilità di Insigne e Berardi, ma riesce poi a prenderne le misure col passare dei minuti.

Kofler 6 - Tiene botta nella retroguardia biancorossa riuscendo ad arginare le potenzialità di un giocatore molto ostico come Di Nardo.

Veseli 6 - Buona gara anche per il numero 34 biancorosso, mai realmente in difficoltà nelle incursioni del Pescara: i componenti del reparto arretrato del Sudtirol si fanno forza a vicenda nei momenti più delicati.

F. Davi 5,5 - Costretto perlopiù a difendere, sulla corsia di destra non ha mai modo di attaccare concretamente la profondità e offrire palloni giocabili ai riferimenti più offensivi.

Tait 5 - Si fa espellere al minuto 77 in seguito a un intervento duro su Acampora: lascia i compagni in inferiorità numerica nel momento più delicato della gara.

Tronchin 5,5 - Partita abbastanza in ombra per il centrocampista biancorosso. Dall'82' Martini s.v.

Casiraghi 5,5 - Poco brillante in posizione di mezzala, riesce a mettere in mostra le sue qualità soltanto a tratti nel corso del primo tempo. Dal 78' Frigerio s.v.

Zedadka 5 - Non pervenuto sulla fascia in proiezione offensiva. In avvio di ripresa tenta di ingannare tutti in area di rigore, ma viene ammonito per simulazione per un contatto con Valzania che in realtà non c'è. Dall'85' Masiello s.v.

Verdi 5,5 - Fa fatica là davanti, tanto da riuscire appena in una circostanza (dopo soli due minuti di gioco) ad impensierire la retroguardia abruzzese. Dal 46' Pecorino 6,5 - Entra con un ottimo atteggiamento, tanto da meritarsi una più che ampia sufficienza: ce la mette tutta per provare a incidere.

Merkaj 5 - Gara dall'elevato coefficiente di difficoltà, chiusa senza alcuna occasione da gol messa a referto: rimandato al turno infrasettimanale. Dall'82' Crnigoj s.v.

Fabrizio Castori 5,5 - Un Sudtirol non impeccabile porta a casa un punto tutto sommato positivo nella rincorsa all'obiettivo Playoff, essendo il Cesena ora a sole due lunghezze di distanza. La sensazione, tuttavia, è che ci sia ancora tanto lavoro da fare per provare a garantirsi un accesso tra le prime otto.

PESCARA
Saio 6 - Mai impensierito, non si deve sporcare i guantoni in uno dei pomeriggi più tranquilli della sua avventura al Pescara.

Gravillon 6,5 - Si accende al tramonto del primo tempo, trovando più volte spazio per affondare il colpo sulla fascia di competenza. Dal 72' Letizia 6,5 - Prova praticamente identica a quella del compagno sostituito, con tante iniziative prese nel finale di match.

Capellini 6 - I pericoli sono sotto lo zero e la difesa del Pescara "ringrazia", chiudendo la partita con un clean sheet praticamente scontato visto quanto creato dal Sudtirol.

Bettella 6 - Anche per lui si rivela una partita decisamente più agevole del previsto.

Cagnano 5,5 - Tutt'altro che ispirato sulla corsia mancina, sembra quasi viaggiare "al risparmio" nell'ottica dei tanti impegni ravvicinati.

Berardi 6,5 - Esce con i crampi dopo aver speso tutte le energie a disposizione: gioca una partita di grande sostanza a centrocampo, risultando tra i più attivi anche negli ultimi venti metri. Dal 72' Fanne 6 - Non ha modo di lasciare il segno nel finale.

Brugman 6,5 - Le sue qualità sono ben note. A centrocampo è un vero leader: non sbaglia nulla e fa girare la squadra alla perfezione.

Valzania 5,5 - Discontinuo in mezzo al campo, viaggia al di sotto dello standard abituale e appare anche piuttosto nervoso. Dal 67' Caligara 5,5 - Non trova la porta da posizione defilata su cross di Letizia al minuto 87, nell'unica chance messa a referto dal momento del suo ingresso.

Insigne 6,5 - Lucido e sempre sul pezzo nel primo tempo, un po' più in ombra nella ripresa: al 20' spaventa Adamonis direttamente da calcio di punizione. Esce poco dopo l'ora di gioco essendo una pedina troppo importante per questo Pescara in vista dell'infrasettimanale. Dal 67' Olzer 5,5 - Pochissimi palloni da lui toccati nella parte conclusiva del match.

Acampora 6 - Una partita dai due volti. Parte forte, poi cala e infine torna a farsi notare subendo il fallo che porta al cartellino rosso per Tait. Dall'81' Meazzi s.v.

Di Nardo 5 - Sulla sua prestazione pesa come un macigno il clamoroso errore commesso a porta vuota al minuto 89 su un traversone da destra di Letizia: tutto solo, spara incredibilmente il pallone sul fondo negando così al Pescara la conquista di un bottino pieno che sarebbe stato vitale nella corsa ai Playout.

Giorgio Gorgone 6 - Un buon Pescara esce dal "Druso" con un pareggio senza reti che soddisfa a metà, viste le diverse chance non sfruttate. Il quarto risultato utile consecutivo dà comunque fiducia all'ambiente in vista della prossima sfida, ancora più delicata di quella odierna, contro la Virtus Entella.

Articoli correlati
Pescara, Gorgone: "Due punti persi. Con l'Entella sarà una partita importantissima"... Pescara, Gorgone: "Due punti persi. Con l'Entella sarà una partita importantissima"
Serie B, il Pescara spreca l'occasione a Bolzano: 0-0 con l'uomo in più contro il... Serie B, il Pescara spreca l'occasione a Bolzano: 0-0 con l'uomo in più contro il Sudtirol
Serie B, si chiude la 30ª giornata: due gare in programma in questa domenica Serie B, si chiude la 30ª giornata: due gare in programma in questa domenica
Altre notizie Serie B
Pescara, Gorgone: "Due punti persi. Con l'Entella sarà una partita importantissima"... Pescara, Gorgone: "Due punti persi. Con l'Entella sarà una partita importantissima"
Sudtirol-Pescara 0-0, le pagelle: Di Nardo, che errore! Tait da rosso, Insigne ok... Sudtirol-Pescara 0-0, le pagelle: Di Nardo, che errore! Tait da rosso, Insigne ok
Serie B, il Pescara spreca l'occasione a Bolzano: 0-0 con l'uomo in più contro il... Serie B, il Pescara spreca l'occasione a Bolzano: 0-0 con l'uomo in più contro il Sudtirol
Avellino, Cancellotti: "Vittoria molto importante in un campo difficile. Felice del... TMWAvellino, Cancellotti: "Vittoria molto importante in un campo difficile. Felice del gol"
La mossa "stile Como" del Cesena: Ashley Cole può essere il nuovo Fabregas La mossa "stile Como" del Cesena: Ashley Cole può essere il nuovo Fabregas
Entella, Chiappella: "I gol subiti ci hanno tolto certezze. Esperienza ci farà maturare"... TMWEntella, Chiappella: "I gol subiti ci hanno tolto certezze. Esperienza ci farà maturare"
Avellino, Ballardini: "Giusto dire che siamo stati bravi ma c'è ancora tanto da fare"... TMWAvellino, Ballardini: "Giusto dire che siamo stati bravi ma c'è ancora tanto da fare"
Panchine Serie B 2025/26: il Cesena sceglie il post Mignani. Arriva Ashley Cole Focus TMWPanchine Serie B 2025/26: il Cesena sceglie il post Mignani. Arriva Ashley Cole
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
1 Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
2 Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri col solito tridente, Estupinan più di Bartesaghi
3 Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni: Kean in forte dubbio, si scalda Piccoli
4 Como-Roma, le probabili formazioni: Baturina largo a sinistra, Gasperini ritrova Kone
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini si sfoga per il rosso a Wesley: "Non c'è nulla. E non è la prima volta che capita al Como"
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Che colpo del Como. Dopo la Juve spazza via anche la Roma e ora è in pole per la Champions
Immagine top news n.3 Como-Roma 2-1, le pagelle: Douvikas azzanna Svilar, Da Cunha non si tiene. Gasp sbaglia
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Como batte la Roma e si riprende il quarto posto
Immagine top news n.5 Roma in 10, ma Fabregas la vince con i cambi: 2-1 del Como, la zona Champions è sua
Immagine top news n.6 Un Pisa tutto cuore batte 3-1 il Cagliari in 10 dal 39': la decidono Moreo e doppio Caracciolo
Immagine top news n.7 Derby emiliano al Bologna, ma l'1-0 sul Sassuolo nasconde tre infortunati. Due in lista UEFA
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.2 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.3 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.4 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como, Fabregas: "Spero si parli al 99% del risultato della gara..."
Immagine news Serie A n.2 Gasperini si sfoga per il rosso a Wesley: "Non c'è nulla. E non è la prima volta che capita al Como"
Immagine news Serie A n.3 Provstgaard: "I tifosi sono importanti per noi, col Milan uno stadio pieno d'amore"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Pavlovic: "E' importante avere diecimila persone al nostro fianco"
Immagine news Serie A n.5 La corsa scudetto si è riaperta? Caressa: "Dopo il derby a Milanello è cambiato l'umore"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Gasperini: "Inutile commentare l'andamento del calcio con le simulazioni"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: "Due punti persi. Con l'Entella sarà una partita importantissima"
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol-Pescara 0-0, le pagelle: Di Nardo, che errore! Tait da rosso, Insigne ok
Immagine news Serie B n.3 Serie B, il Pescara spreca l'occasione a Bolzano: 0-0 con l'uomo in più contro il Sudtirol
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Cancellotti: "Vittoria molto importante in un campo difficile. Felice del gol"
Immagine news Serie B n.5 La mossa "stile Como" del Cesena: Ashley Cole può essere il nuovo Fabregas
Immagine news Serie B n.6 Entella, Chiappella: "I gol subiti ci hanno tolto certezze. Esperienza ci farà maturare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati delle 17:30: vittorie in rimonta per Cittadella e Casertana, ok Cerignola
Immagine news Serie C n.2 Ternana, ko con la Vis Pesaro: Liverani a rischio esonero, la società riflette
Immagine news Serie C n.3 Juventus NG, Brambilla: "Alziamo l'asticella: dobbiamo puntare ai playoff"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i parziali: Virtus Verona avanti, vincono anche Dolomiti Bellunesi e Lumezzane
Immagine news Serie C n.5 Foggia, e se la Pazienza fosse finita? Nuovo ko per i Satanelli e ultimo posto in classifica
Immagine news Serie C n.6 Con i "se" e i "ma" non si fa il calcio. L'esonero di Marino ha però pesato sulla Triestina
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile e maschile in campo insieme, i tifosi protestano: "Rispetto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, i risultati della 16ª giornata: Milan corsaro in casa della Juve. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, i risultati della 16ª giornata: è pari tra Como Women e Ternana. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, prosegue la 16ª giornata: è lotta per il 3° posto in classifica. La guida completa
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 16ª giornata: la Lazio batte il Napoli Women e lo supera. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 16ª giornata: un pari che serve a poco. 1-1 il finale tra Parma e Genoa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?