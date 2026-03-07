Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 31ª giornata di Serie A
La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla 31esima giornata di campionato, con relativa programmazione televisiva.
Di seguito il dettaglio con tutte le gare in esclusiva su DAZN e quelle in co-esclusiva con Sky:
28ª GIORNATA
07/03/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Como DAZN
07/03/2026 Sabato 18.00 Atalanta-Udinese DAZN
07/03/2026 Sabato 20.45 Juventus-Pisa DAZN/SKY
08/03/2026 Domenica 12.30 Lecce-Cremonese DAZN
08/03/2026 Domenica 15.00 Bologna-Verona DAZN
08/03/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Parma DAZN
08/03/2026 Domenica 18.00 Genoa-Roma DAZN/SKY
08/03/2026 Domenica 20.45 Milan-Inter DAZN
09/03/2026 Lunedi 20.45 Lazio-Sassuolo DAZN/SKY
29ª GIORNATA
13/03/2026 Venerdì 20.45 Torino-Parma DAZN/SKY
14/03/2026 Sabato 15.00 Inter-Atalanta DAZN
14/03/2026 Sabato 18.00 Napoli-Lecce DAZN
14/03/2026 Sabato 20.45 Udinese-Juventus DAZN/SKY
15/03/2026 Domenica 12.30 Verona-Genoa DAZN
15/03/2026 Domenica 15.00 Pisa-Cagliari DAZN
15/03/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Bologna DAZN
15/03/2026 Domenica 18.00 Como-Roma DAZN/SKY
15/03/2026 Domenica 20.45 Lazio-Milan DAZN
16/03/2026 Lunedi 20.45 Cremonese-Fiorentina DAZN
30ª GIORNATA
20/03/2026 Venerdì 18.30 Cagliari-Napoli DAZN
20/03/2026 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese DAZN/SKY
21/03/2026 Sabato 15.00 Parma-Cremonese DAZN
21/03/2026 Sabato 18.00 Milan-Torino DAZN
21/03/2026 Sabato 20.45 Juventus-Sassuolo DAZN/SKY
22/03/2026 Domenica 12.30 Como-Pisa DAZN
22/03/2026 Domenica 15.00 Atalanta-Verona DAZN
22/03/2026 Domenica 15.00 Bologna-Lazio DAZN
22/03/2026 Domenica 18.00 Roma-Lecce DAZN/SKY
22/03/2026 Domenica 20.45 Fiorentina-Inter DAZN
31ª GIORNATA
04/04/2026 Sabato 15.00 Lecce-Atalanta * DAZN
04/04/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Cagliari DAZN
04/04/2026 Sabato 18.00 Verona-Fiorentina DAZN
04/04/2026 Sabato 20.45 Lazio-Parma DAZN/SKY
05/04/2026 Domenica 15.00 Cremonese-Bologna DAZN
05/04/2026 Domenica 18.00 Pisa-Torino DAZN/SKY
05/04/2026 Domenica 20.45 Inter-Roma DAZN
06/04/2026 Lunedi 15.00 Udinese-Como * DAZN
06/04/2026 Lunedi 18.00 Juventus-Genoa DAZN/SKY
06/04/2026 Lunedi 20.45 Napoli-Milan DAZN
(*) In caso di mancata qualificazione della Società Atalanta BC ai Quarti di Finale della UEFA Champions League, la gara Lecce-Atalanta si disputerà lunedì 6 aprile 2026 alle ore 15.00 e la gara Udinese-Como sarà anticipata alle ore 12.30 del medesimo giorno.
