Dal +11 Cremonese, al +1 Fiorentina: com'è cambiato il mondo di Vanoli e Nicola in 2 mesi

Nel calcio in meno di due mesi e mezzo può cambiare il mondo e a saperlo bene sono Fiorentina e Cremonese, impegnata stasera in una delicatissima sfida allo Zini che chiuderà la 29ª giornata di Serie A. Se ad inizio 2026 le due squadre arrivavano all’appuntamento del Franchi con i viola ultimi in classifica a 9 punti e la Cremonese piuttosto tranquilla al 12º posto con 21 punti, adesso tutto è cambiato. Merito in parte della squadra di Vanoli, capace in 12 giornate di fare quasi il doppio dei punti che non gli erano riusciti nelle prime 17, (de)merito anche di quella di Nicola, che dopo essere arrivata al 9º posto ad inizio dicembre con 20 punti è crollata a picco facendone appena 4 nelle successive 15 partite.

Storico in favore dei viola

Se c’è un dato che può di ogni altro potrebbe dare un assist a Paolo Vanoli è quello sugli storici tra le due formazioni, visto che la prima ed unica vittoria della Cremonese contro la Fiorentina risale addirittura al 26 maggio del 1929, quasi 97 anni fa. Il passato, però, si sa come nello sport non conti, soprattutto perché l’attualità dice che viola e grigiorossi sono separati da un solo punto in classifica e che l’esito della sfida di oggi può fornire un grosso incentivo, soprattutto psicologico, alla volata salvezza.

Kean recupera

Se dunque il passato non conta, ciò che può controllare Vanoli è il presente e in tal senso le migliori notizie arrivano dall'infermeria, dove i viola hanno recuperato Moise Kean. Il calciatore nella giornata di ieri si è allenato in gruppo ed è partito con il resto del gruppo. Vedremo se riuscirà a partire addirittura titolare dal 1' minuto o se avrà spazio solo a gara in corso, e toccherà nuovamente a Piccoli giocare titolare. Resta a Firenze, invece, Niccolò Fortini, alle prese con una lombalgia.