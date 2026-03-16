Fabregas parla del suo futuro, il Como naviga verso la Champions. E Diao spacca

Tutte le principali e massime formazioni di Serie A dovranno guardarsi le spalle, perché il Como dopo 29 giornate ha racimolato 54 punti e si è portato in zona Champions. Una posizione fino solamente all'anno scorso impensabile, quando alla guida di Fabregas i biancoblù tornarono nel massimo campionato. Ma dopo il 2-1 inferto alla Roma (rimasta in dieci al 64') ha permesso di scattare al quarto posto in solitaria, a +3 dai giallorossi di Gasperini e una lunghezza di vantaggio anche sulla Juventus.

Una mossa vincente è stata di inserire subito per il secondo tempo Diao e Douvikas. E se il greco ha trovato il suo decimo gol in Serie A, l'attaccante senegalese invece ha mostrato una condizione di forma invidiabile, causando l'espulsione tanto contestata di Wesley per una delle numerose ripartenze che ha fatto scattare. Oltre ai dribbling secchi in uno contro uno a squagliare la difesa giallorossa. Proprio come voleva Cesc Fabregas: un acquisto top per gli ultimi tre mesi di forcing finale che separa il Como dal dolce traguardo.

A proposito dell'allenatore spagnolo, nel corso della conferenza stampa gli è stato domandato se nel suo futuro si veda ancora al Como o se - come detto dal presidente Suwarso - un domani lo attende un top club. Magari il Chelsea, come si vocifera in Inghilterra: "Non so cosa farò in futuro, tra uno o 20 anni, ma sono orgoglioso di questo gruppo, lo ricorderò per sempre", ha dichiarato Fabregas, lasciando forse intendere un'apertura ad un avvenire più prestigioso e a misura delle sue ambizioni. Precisando però che il Como "oggi è molto importante per me".