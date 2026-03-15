Serie B, il Pescara spreca l'occasione a Bolzano: 0-0 con l'uomo in più contro il Sudtirol

Ocasione sprecata per il Pescara che non riesce a espugnare il campo del Sudtirol nonostante l’uomo in più (espulso Tait al 77’). Si tratta del primo 0-0 della stagione, su cui pesano occasioni clamorose sprecate dal Delfino, ultima quella fallita da Di Nardo a un metro dalla porta. Con questo risultato il Pescara resta ultimo in classifica a quota 26 punti, il Sudtirol sale invece a 38.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:

SERIE B - 30ª GIORNATA

Già giocate

Modena-Spezia 3-0

29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi

Bari-Reggiana 4-1

10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)

Cesena-Frosinone 2-2

40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)

Empoli-Mantova 2-2

22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)

Juve Stabia-Carrarese 1-1

33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)

Padova-Catanzaro 1-3

17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)

Monza-Palermo 3-0

18' Petagna, 63' Ciurria, 88' Colombo

Sampdoria-Venezia 0-0

Virtus Entella-Avellino 1-2

22' Russo (A), 26' Cancellotti (A), 90'+3 Tiritiello (E)

Sudtirol-Pescara 0-0