Serie B, il Pescara spreca l'occasione a Bolzano: 0-0 con l'uomo in più contro il Sudtirol
Ocasione sprecata per il Pescara che non riesce a espugnare il campo del Sudtirol nonostante l’uomo in più (espulso Tait al 77’). Si tratta del primo 0-0 della stagione, su cui pesano occasioni clamorose sprecate dal Delfino, ultima quella fallita da Di Nardo a un metro dalla porta. Con questo risultato il Pescara resta ultimo in classifica a quota 26 punti, il Sudtirol sale invece a 38.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:
SERIE B - 30ª GIORNATA
Già giocate
Modena-Spezia 3-0
29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi
Bari-Reggiana 4-1
10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)
Cesena-Frosinone 2-2
40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)
Empoli-Mantova 2-2
22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)
Juve Stabia-Carrarese 1-1
33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)
Padova-Catanzaro 1-3
17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)
Monza-Palermo 3-0
18' Petagna, 63' Ciurria, 88' Colombo
Sampdoria-Venezia 0-0
Virtus Entella-Avellino 1-2
22' Russo (A), 26' Cancellotti (A), 90'+3 Tiritiello (E)
Sudtirol-Pescara 0-0
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 64
Monza 63
Frosinone 59
Palermo 57
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 41
Cesena 40
Sudtirol 38
Avellino 36
Padova 34
Carrarese 33
Empoli 32
Mantova 31
Virtus Entella 31
Bari 31
Sampdoria 31
Reggiana 29
Spezia 29
Pescara 26