Il Cagliari saluta Luvumbo: "Gli auguriamo il meglio, qui è cresciuto come uomo e calciatore"

Nella notte tra lunedì e martedì, dopo che il contratto era già stato depositato, è arrivato anche il comunicato del Cagliari, che ha salutato Zito Luvumbo: "Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zito Luvumbo che si trasferisce al Real Club Deportivo Mallorca in prestito sino al termine della stagione sportiva 2025/26 con diritto di riscatto.

Classe 2002, nato a Luanda (Angola), è arrivato in Sardegna ad appena 18 anni, aggregato alla Primavera ma subito nell’orbita della prima squadra. La stagione successiva, dopo una breve parentesi tra le fila del Como, torna nell’Isola: segna 11 reti in 19 gare protagonista con la Primavera che arriva sino alla semifinale Scudetto. Debutta con assist in prima squadra il 5 agosto 2022, nella vittoria in Coppa Italia per 3-2 contro il Perugia, sarà tra gli artefici del pronto ritorno in Serie A del Cagliari: totalizza 36 partite, con 3 gol e 3 assist, è decisivo nei play-off. Nella semifinale di andata contro il Parma capovolge letteralmente le sorti dell’incontro: subentra dalla panchina con la squadra sotto di 2 reti, segna una doppietta, tra cui la rete del definitivo 3-2. Nelle due stagioni successive nella massima serie contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo salvezza: in quella 2023/24 gioca 30 partite, realizzando 4 reti e 6 assist; lo scorso campionato è sceso in campo 26 volte con 2 gol e altrettanti assist. Per lui 14 gare in questa prima parte di stagione.

Zito lascia il Cagliari dopo un totale di 117 partite: il Club lo ringrazia con affetto per quanto dato alla causa in rossoblù in questi anni in Sardegna, una lunga tappa della sua carriera che lo ha visto crescere come uomo e calciatore, e gli augura il meglio per il proseguo della stagione".