Luvumbo saluta Cagliari ed approda al Maiorca
Negli ultimi minuti utili, il Cagliari ha perfezionato il passaggio di Zito Luvumbo (23) al Maiorca.
L'attaccante angolano si trasferisce in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto.
