Luvumbo arriva a Maiorca e risponde a un giornalista: "Happy? Non parlo inglese ma italiano"

Da un'isola a un'altra, Zito Luvumbo ha lasciato la Sardegna per le Baleari. L'angolano sarà la nuova punta del Maiorca dove condividerà l'attacco con un'altra vecchia conoscenza della Serie A come Vedat Muriqi. Simpatico siparietto all'atterraggio a Palma de Mallorca dove alla domanda in inglese di un giornalista locale: "Are you happy?", l'angolano ha risposto prontamente in italiano, precisando di non parlare la lingua di William Shakespeare.

"Non parlo inglese, italiano. Sono molto felice, non vedo l'ora di cominciare" sono state le sue prime parole.

Nel corso della conferenza stampa post mercato, il direttore sportivo del club, Pablo Ortells, ha così dichiarato: "Ha esperienza in Serie A e qualità che a noi mancano: tanta forza, personalità, potenza. Ci aiuterà con le qualità che ha e che a noi mancano".