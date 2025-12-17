Il messaggio di Del Piero alla Juventus: "È un anno non semplice, ma niente è impossibile"

"L'aspetto mentale è difficile da costruire ma è fondamentale"

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - "Juve, nulla è impossibile". È il messaggio dell'ex capitano Alessandro Del Piero, in collegamento da Doha durante la presentazione dei palinsesti del periodo natalizio di Sky Sport. "È un anno non semplice con il cambio dell'allenatore - aggiunge Del Piero, che sarà protagonista di una produzione originale di Sky '1996, l'anno di Del Piero' in onda in due episodi il 6 e il 12 gennaio -. L'aspetto mentale è difficile da costruire ma è fondamentale. Mi auguro, da tifoso della Juventus, che possa esserci questo seguito.

Vincere è sempre stata la mia priorità". Del Piero, ricordando il suo gol contro il Borussia Dortmund nella stagione che culminò con la vittoria della Champions League e della Coppa Intercontinentale, spera che quella gara possa essere una lezione per la Juventus di Spalletti: "In quella gara ci mancavano Vialli e Ravanelli che era il nostro attacco titolare, giocavamo in un palcoscenico importante io, Padovano e Di Livio che avevamo complessivamente una cinquantina di presenze nella Juve e siamo riusciti a vincere contro una grande squadra. È la dimostrazione che nulla è impossibile". In platea, ad assistere alla presentazione degli eventi in diretta e delle produzioni originale, il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, e Giuseppe De Bellis, executive vice president sport, news and entertainment di Sky Italia. (ANSA).