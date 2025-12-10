Del Piero: "Pesano la storia, ma anche l'anno scorso. La Juve non è per tutti"

L'ex capitano bianconero Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky Sport, ha risposto così a chi, come Paolo Condò, vede gravare sulla Juventus il peso del passato, anche dopo il faticoso 2-0 sul Pafos: “C’è il peso della storia, della società, delle vittorie. Ma anche il peso del passato recente: questa squadra è figlia anche di quello che è successo l’anno scorso, che è stato un cambio importante di giocatori leader, sostituiti con dei giovani.

E l’ambiente Juventus non è semplice. Non è un ambiente che puoi associare a chiunque, non è da tutti. È una situazione più complessa. Ci può essere pesantezza sulle squadre, perché abbiamo visto questi giocatori in altre squadre più leggeri di testa e fisicamente. Le difficoltà sono oggettive e quotidiano, perché magari oggi vinci e poi a Bologna prendi due gol: chi lo sa.

Io a Spalletti chiedo se ha tempo. Già è entrato in corsa e ha una situazione di emergenza difensiva, cambia tanto, non ha certezze tattiche e nemmeno di prestazione, se non da Yildiz. Dove vai a pescare cose e creare certezze? È vero che non hai certezze, ma devi crearne qualcuna. E invece diventa molto più faticoso nella testa di qualcuno, soprattutto di chi gioca meno”.