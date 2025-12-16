La Juve lancia la nuova linea dedicata a Del Piero. I tifosi: "Ma quando torna in società?"
“Galleria Del Piero, aperta da oggi. Pura perfezione”. Sui propri canali ufficiali, la Juventus lancia così la nuova linea di merchandise del club bianconero, ispirata alla carriera di Alessandro Del Piero. L’ex capitano, nelle immagini diffuse dal club bianconero, posa insieme a Kenan Yildiz e Cristiana Girelli.
A colpire, al di là del lancio promozionale della linea di abbigliamento, i tanti commenti dei tifosi juventini sotto al post. Sintetizziamo con uno: “Tutto bello, ma quando torna in società”. Il riferimento, ovviamente, è allo stesso Del Piero, i cui rapporti con i vertici bianconeri sono tornati ottimi dopo l’addio, ma non a sufficienza da convincere il club - o il diretto interessato - a un maggiore coinvolgimento.
Nonostante l’inserimento di diversi protagonisti del passato bianconero - su tutti Giorgio Chiellini, ma per esempio in società c’è da tempo Gianluca Pessotto -, la lontananza di Del Piero della Juventus è da sempre una ferita aperta per i tifosi della Vecchia Signora, che immaginavano per Pinturicchio un ruolo istituzionale dopo la fine della sua carriera da campione in campo.
