Il Milan dorme, il Pisa pareggia: Cuadrado entra, si procura il rigore e lo trasforma
Clamoroso a San Siro, il Pisa pareggia con Juan Cuadrado al 60'. Il colombiano entra in campo a inizio ripresa e si procura dopo pochi minuti un calcio di rigore: il suo tiro dalla distanza trova la respinta di mano di De Winter. Dal dischetto poi l'ex Juve spiazza Maignan e trova il suo primo gol con la maglia del Pisa.
Editoriale di Niccolò Ceccarini
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
2 Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c'è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l'idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
11:05
Guelfi e Ghibellini
