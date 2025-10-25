Milan-Como a Perth, c'è l'ok dell'Australia. Deciso l'inizio del prossimo campionato

Milan-Como può giocarsi a Perth. Almeno, per la federcalcio locale: Football Australia ha infatti scritto a Rita Saffioti, vicepremier e ministra dello Sport dell'Australia Occidentale, anticipando il proprio via libera alla disputa della partita. Nella missiva, che fa riferimento ad alcune richieste della ministra, la Federcalcio spiega che trasmetterà il fascicolo ad Afc e Fifa. Sono gli ultimi due scogli che mancano per l’ok definitivo alla partita, che si dovrebbe giocare l’8 febbraio all’Optus Stadium: il vero nodo dovrebbe essere la confederazione asiatica (Afc), che potrebbe dire di no.

In attesa di capire gli sviluppi su questo fronte, la Lega Calcio Serie A ha ufficializzato date e orari della Supercoppa italiana di quest’anno, che si giocherà ancora a Riyahd, nuovamente all’Al-Awwal Park. Confermata l’assenza di tempi supplementari in caso di parità nel risultato al novantesimo.

Nel consiglio di Lega andato in scena nella giornata appena conclusa, la Serie A ha inoltre deciso le date del prossimo campionato: si partirà il 23 agosto 2026 (in realtà il 22 o 21, dato che è domenica) e si finisce il 30 maggio 2027.