TMW Il Milan irrompe su Mateta: trattativa in chiusura. E Nkunku può andare in Turchia

Il Milan ha accelerato nelle ultime ore per Jean-Philippe Mateta: il club rossonero ha infatti avuto dei contatti molto positivi con il Crystal Palace per l'attaccante classe 1997. Lo stato della trattativa è avanzato e la chiusura potrebbe avvenire già nelle prossime ore. L'obiettivo del Diavolo è portare subito a Milanello il giocatore francese

Se il Milan dovesse chiudere l'affare Mateta, che in questa stagione ha collezionato 34 presenze e segnato tra Premier League e coppe 10 gol, a quel punto ci potrebbe essere un'uscita tra gli attaccanti in rosa.

E il primo candidato ad uscire sembra essere Christopher Nkunku che nelle scorse settimane è stato cercato con insistenza dal Fenerbahce. In questo mese i turchi hanno sempre mantenuto vivi i contatti con l'entourage del francese. A spingere per l'arrivo a Istanbul dell'ex Chelsea è soprattutto il tecnico dei gialloblu Domenico Tedesco, che lo conosce bene avendolo allenato ai tempi del Lipsia.