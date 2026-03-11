Juventus a caccia di rinforzi per Spalletti: Mateta resta nel mirino ed è in scadenza a giugno 2027

Stando a quanto rivelato da Tuttosport, la Juventus programma già le prossime mosse di mercato per costruire intorno a Spalletti una rosa in grado di competere per obiettivi di spessore. Comolli, Chiellini e Ottolini in estate torneranno alla carica per Randal Kolo Muani. Alla Continassa confidano che il lavoro di diplomazia di gennaio col Psg possa dare frutti da giugno in poi. Attese anche nuove aperture sul fronte Jean Filippe Mateta: il Crystal Palace sarà alle strette perché non intende perdere a zero a giugno 2027 un giocatore separato in casa o quasi.

Ederson il primo nome per il centrocampo

Per quanto riguarda il regista, il sogno di Spalletti è Ederson dell’Atalanta. Per il brasiliano si è già mosso l’Atletico Madrid, ma la Juve non mollerà la presa. Pure per lui, infatti, la scadenza 2027 di venta un fattore: il prezzo del cartellino non potrà superare i 35-40 milioni.

Mateta sempre nel mirino: il contesto

Conteso da Juve e Milan fino alle ultime ore del mercato, Jean-Philippe Mateta è stato protagonista di un trasferimento fallito proprio ai rossoneri: l'attaccante francese del Crystal Palace aveva un accordo ormai definito con i rossoneri (ai londinesi circa 30-35 milioni di euro), ha sostenuto le visite mediche ma non le ha superate a causa di problemi al ginocchio che hanno preoccupato i medici milanisti, portando alla rottura improvvisa dell'affare nelle ore finali della finestra. Il giocatore, desideroso di lasciare il Palace, è rimasto così al club inglese, mentre altre piste non si sono concretizzate in extremis, chiudendo una giornata caotica, e infruttuosa, per il suo futuro.